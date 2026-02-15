Tenía el “corazón roto” hasta que lo conoció a él: la historia de amor de Cande Ruggeri y Nico Maccari

Cande Ruggeri y Nico Maccari se casan por civil el próximo 28 de febrero. La pareja dará el sí en el marco legal luego de ocho años de novios y una hija de 3, Vita, quien fue testigo de la romántica propuesta de casamiento durante unas vacaciones en Punta Cana.

El anuncio de la fecha del civil, en tanto, también fue en la playa: la influencer viajó junto a toda la familia Ruggeri, además de su futuro marido e hija, a Brasil. Una mañana, Cande y Nico se despertaron a las 5 de la mañana para hacer una producción durante el amanecer y así contar públicamente cuándo darán el sí.

Una historia de amor para toda la vida

El emprendedor –así se define Maccari en sus perfiles de redes sociales- y la también empresaria –tiene una marca de carteras junto a sus hermanas- se conocieron a través de una amiga en común. La famosa que ofició de cupido en esta pareja fue Josefina Sarkany, hija del reconocido diseñador de zapatos. Nicolás fue compañero de colegio de ella, la amistad siguió una vez que egresaron, y con el paso del tiempo, pensó que a Candela le gustaría y que harían buena pareja.

La hija de Oscar Ruggeri primero dudó. No le terminaba de convencer eso de una “cita a ciegas”. Sin embargo, cuando navegó por la cuenta de Instagram del joven, cambió de opinión. En las fotos, sintió algo por Maccari: le gustó. Entonces, le dijo a su amiga que le escribiera. Maccari no dudó y se comunicó por privado. Tampoco perdió el tiempo: la invitó a salir.

“Corazón roto”

Ruggeri venía de malas experiencias en el amor. Tenía “el corazón roto”, aseguró en más de una oportunidad. Siempre apostaba a sus relaciones, con ganas de enamorarse y proyectar un futuro, pero las últimas parejas que había tenido no coincidían. En su juventud, había estado de novia durante ocho años con el hermano del actor Nico Vázquez, Santiago, quien falleció en 2016.

Después de aquella relación, salió con Benjamín Alfonso y con Agustín “Cachete” Sierra. Estas dos experiencias fueron algo tormentosas para la modelo, según ella misma lo expresó públicamente. Por un lado, a Alfonso lo apodó “Voldemort” –el personaje malvado de la saga Harry Potter-. Incluso tuvieron un tenso cara a cara en el Bailando..., en el que se dijeron de todo. Hubo reproches, discusiones. Para ese entonces, Cande ya había comenzado su vínculo con Nicolás y, por respeto a él, decidió cortar el tema de raíz y no volver a hablar públicamente del actor.

Ruggeri venía de malas experiencias en el amor cuando conoció a Nicolás Maccari Instagram

Con el ex Casi Ángeles sucedió algo similar: salieron, ella apostaba por una relación duradera, mientras que él quería otra cosa. No congeniaron, se separaron y a él no le gustó que ella dijera públicamente que le había roto el corazón. Sin embargo, con el tiempo pudieron olvidar los rencores y dejar el escándalo atrás.

Con estas dos últimas experiencias, y habiendo sido públicas, Cande estaba herida y le costaba volver a confiar en los hombres. Sin embargo, en Maccari vio (y sintió) algo distinto. En él encontró un compañero, un hombre que la sostiene, apoya y acompaña.

Ruggeri y Maccari hicieron pública su relación a fines de diciembre de 2018. Fue la modelo quien lo presentó a través de sus redes sociales aquella Navidad. “Papá Noel me trajo lo que quería”, escribió junto a una romántica foto de la pareja, y dando a entender que hacía tiempo buscaba un compañero de vida.

Quién es Maccari

Cande Ruggeri: 'Fue difícil contarle a mi papá que decidí convivir con mi novio' - Fuente: NET TV

Nicolás Maccari es un empresario vinculado al mundo del deporte (tiene una agencia de representación de deportistas) y también es nieto del actor Enzo Viena, recordado por su interpretación como el padre de Carlín Calvo en Amigos son los amigos.

Apenas se conocieron y empezaron su vínculo, ambos coincidieron en que buscaban algo serio. Pocos meses después apostaron a la convivencia que, en verdad, ya estaba sucediendo. “Amor, estamos conviviendo y no lo queremos admitir. Ya está”, le dijo ella cuando iban y venían de una casa a la otra.

En enero de 2023 celebraron la llegada de su primera hija, Vita. Y al tiempo compraron un terreno en un exclusivo country en zona norte y comenzaron a construir y a diseñar su casa. La influencer fue la encargada de mostrar el paso a paso, detalle por detalle. ¿Un dato de color? Son vecinos de Stephanie Demner y Guido Pella y sus hijas comparten salita en un colegio privado de la zona.

La romántica propuesta de casamiento

Ruggeri siempre soñó con casarse y Maccari lo sabe desde que se conocen. Incluso, la modelo contó que en cada viaje que realizaban solía llevar un look especial por si su novio le hacía la propuesta. Pero no sucedía. Hasta que en septiembre de 2025, el empresario organizó una noche en la playa durante unas vacaciones en Punta Cana y se arrodilló ante su novia, con su hija de testigo.

“Tus sueños son mis sueños”, le dijo a Ruggeri cuando sacó el anillo de compromiso. Y ella, una vez más, fue la encargada de anunciarlo públicamente. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 2 millones de seguidores. “¡Por fin! Con lágrimas en los ojos les cuento que me caso. Te amo, te amo, te amo, Nico. Hace mucho que soñaba con este momento, porque siempre fui así, una niña con muchos sueños. Soñaba con la propuesta, el príncipe y vestirme como una princesa (y aunque suena cursi, soy así). Cuando conocí a Nico supe que al príncipe ya lo había encontrado. Ahora se viene lo mejor. Soy la mujer más afortunada del mundo”, escribió luego de compartir fotos y videos de la romántica noche.

Una fiesta inolvidable

Hasta el momento poco se sabe del casamiento. Por caso, el anuncio de la fecha del civil fue apenas unas semanas antes. Es que la pareja busca mantener la incógnita y que no se filtren detalles.

Aunque suele mostrar mucho en sus redes sociales, y lo hará una vez que haya pasado la fiesta, Ruggeri no quiso adelantar demasiado sobre el evento. Se sabe que está encargando una organizadora de bodas, quien, sostiene, no le permite revelar detalles. En tanto, sí reveló un dato importante: la boda durará varios días. No será una sola noche. Y, por carácter transitivo, la modelo lucirá más de un vestido.

Hace casi seis meses comenzó la elección de cada uno de los vestidos que lucirá para el evento más importante de su vida. Tampoco se sabe si serán todos del mismo diseñador o serán distintos. Quien está a cargo de su estilismo es Giuliana Guagnini, que trabaja en sus looks desde hace varios años.

Y con respecto al salón elegido, tiempo atrás adelantó: “Dónde va a ser creo que se acaba de confirmar hoy y creo que es en un lugar que nadie se lo espera, del cual yo me enamoré hace mucho tiempo”. En tanto, en más de una oportunidad aseguró que será una noche inolvidable para ella, para su futuro marido, para su hija, sus familiares y amigos. Ya que aseguró que no será una noche que pasará desapercibida para nadie. Habrá shows, espectáculos, juegos de luces, y demás.

Por lo pronto, la pareja disfruta de la previa del Civil: “Se terminan estas vacaciones increíbles en familia en Brasil. Mis amores, siempre juntos. Muy emocionados por todo lo que se viene”, sostuvo Cande Ruggeri, de cara a dar el sí legalmente.

Y con respecto al festejo, la modelo contó que será en su casa. La ideal original de la pareja era que fuera algo íntimo. Sin embargo, la lista se extendió. “Terminamos siendo 100 personas. “Va a ser una locura”, adelantó la influencer.