El casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari: las lágrimas de la modelo y los famosos que dijeron presente

Candela Ruggeri y Nicolás Maccari dieron el sí el sábado 28 de febrero en una ceremonia íntima al costado de un lago, al aire libre y con una gran cantidad de invitados que presenciaron este acto de amor entre la modelo e influencer y el empresario.

"Mr & Mrs", el título del posteo para presentar a los novios

Al ser una personalidad vinculada a los medios de comunicación y las redes sociales, Ruggeri, hija de Oscar, exjugador de la selección argentina, acudió a su cuenta de Instagram para contar cómo fue la previa, la elección del outfit y otras escenas -de las que participó Vita, su hija- que decoraron el día más importante de sus vidas.

El momento donde Cande Ruggeri y Nicolás Maccari dieron el "sí, quiero"

Dueña de un estilo propio y codiciado por sus seguidores, Ruggeri utilizó un vestido diseñado por Joti Harriague que se destacó por ser corto y de color blanco. A su vez, el estilo drapeado en la zona de la falda y la capa de tela que la envolvió le dio un estilo más descontracturado para atravesar una ceremonia al aire libre. Para completar su outfit llevó un ramo de flores blancas y unas sandalias a tono.

Los preparativos de Cande Ruggeri para su boda

Por su parte, Maccari siguió una línea más clásica con un traje de color gris, acompañado de una camisa blanca, sin corbata, lo que combinó elegancia y comodidad a la hora de compartir la fiesta con el resto de los presentes.

Josefina Sarkany, quien ofició de cupido para que se conozcan Cale Ruggeri y Nicolás Maccari, presente en el casamiento de ambos

“Mr & Mrs”, fue el título de uno de los posteos donde la pareja posó para las cámaras y mostró toda su simpatía y felicidad al ser parte de un día que jamás olvidarán en sus vidas. “Llegó el día”, aseguró Cale, en otra publicación que se colgó en su feed.

La alegría de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari en su casamiento

Rodeados de afectos y familiares, la pareja comenzó a repostear el contenido que subieron los invitados a la boda. Entre los invitados estuvieron Nancy Otero, Oscar Ruggeri, los hermanos de Candela: Federica, Daiana y Stephan y Pilar Maccari, hermana del novio.

Además, otras celebridades como Lizardo Ponce, Stephanie Demmer junto a su marido el extenista Guido Pella, Josefina Sarkany -quien ofició de cupido para que Cande y Nicolás se conozcan-, y Sofía “Jujuy” Jiménez, participaron de esta ceremonia y dejaron registro de lo sucedido en sus historias de Instagram.

Sofía Jujuy Jiménez fue una de las invitadas

Entre instantáneas, videos del momento en el que Cande y Nicolás hablaron al público para manifestar su amor mutuo, y el registro de lo que sucedió post acto nupcial, el casamiento entre la modelo y el empresario quedó en el recuerdo de los presentes.

Guido Pella, Stephie Demner, Nico Maccari, Cande Rugger, Sofi Jujuy y Lizadro Ponce, en el casamiento del sábado

La historia de amor entre Cande Ruggeri y Nicolás Maccari

La aparición de Josefina Sarkany en la vida de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari marcó el inicio de la pareja que anunció su casamiento en Punta Cana y lo celebró este pasado sábado 28 de febrero.

Sarkany, hija del reconocido diseñador de zapatos, organizó una cita “a ciegas” entre los dos para que se conozcan y ver qué tan compatible eran. En principio, a la hija del exjugador de la selección argentina, no le sedujo la idea, hasta que revisó la cuenta de Instagram del joven. En ese momento cambió de opinión y le pidió a su amiga que le escribiera. Maccari no dudó y se comunicó por privado. Tampoco perdió el tiempo: la invitó a salir.

Cande Ruggeri, Nicolás Maccari y Vita, su hija

El historial amoroso de Ruggeri la llevó a tomar los recaudos suficientes antes de conocer a Maccari. Según ella, tenía el “corazón roto” por experiencias del pasado con Santiago Vázquez, hermano de Nicolás, quien falleció en 2016 y otros noviazgos con Benjamín Alfonso y Agustín “Cachete” Sierra.

En la playa, al atardecer, Cale y Nico confirmaron la fecha de su casamiento civil

Finalmente, en 2018, Ruggeri y Maccari hicieron pública su relación. Años más tarde, llegaría Vita a la vida de la modelo y el empresario, quienes afianzaron aún más la relación. El pasado sábado, en su casamiento, le pusieron el broche de oro a esta historia de amor.