El casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari: las lágrimas de la modelo y los famosos que dijeron presente
La influencer y el empresario dieron el sí en una ceremonia al aire libre; el outfit y la gran cantidad de invitados que mostraron los pormenores de la boda
Candela Ruggeri y Nicolás Maccari dieron el sí el sábado 28 de febrero en una ceremonia íntima al costado de un lago, al aire libre y con una gran cantidad de invitados que presenciaron este acto de amor entre la modelo e influencer y el empresario.
Al ser una personalidad vinculada a los medios de comunicación y las redes sociales, Ruggeri, hija de Oscar, exjugador de la selección argentina, acudió a su cuenta de Instagram para contar cómo fue la previa, la elección del outfit y otras escenas -de las que participó Vita, su hija- que decoraron el día más importante de sus vidas.
Dueña de un estilo propio y codiciado por sus seguidores, Ruggeri utilizó un vestido diseñado por Joti Harriague que se destacó por ser corto y de color blanco. A su vez, el estilo drapeado en la zona de la falda y la capa de tela que la envolvió le dio un estilo más descontracturado para atravesar una ceremonia al aire libre. Para completar su outfit llevó un ramo de flores blancas y unas sandalias a tono.
Por su parte, Maccari siguió una línea más clásica con un traje de color gris, acompañado de una camisa blanca, sin corbata, lo que combinó elegancia y comodidad a la hora de compartir la fiesta con el resto de los presentes.
“Mr & Mrs”, fue el título de uno de los posteos donde la pareja posó para las cámaras y mostró toda su simpatía y felicidad al ser parte de un día que jamás olvidarán en sus vidas. “Llegó el día”, aseguró Cale, en otra publicación que se colgó en su feed.
Rodeados de afectos y familiares, la pareja comenzó a repostear el contenido que subieron los invitados a la boda. Entre los invitados estuvieron Nancy Otero, Oscar Ruggeri, los hermanos de Candela: Federica, Daiana y Stephan y Pilar Maccari, hermana del novio.
Además, otras celebridades como Lizardo Ponce, Stephanie Demmer junto a su marido el extenista Guido Pella, Josefina Sarkany -quien ofició de cupido para que Cande y Nicolás se conozcan-, y Sofía “Jujuy” Jiménez, participaron de esta ceremonia y dejaron registro de lo sucedido en sus historias de Instagram.
Entre instantáneas, videos del momento en el que Cande y Nicolás hablaron al público para manifestar su amor mutuo, y el registro de lo que sucedió post acto nupcial, el casamiento entre la modelo y el empresario quedó en el recuerdo de los presentes.
La historia de amor entre Cande Ruggeri y Nicolás Maccari
La aparición de Josefina Sarkany en la vida de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari marcó el inicio de la pareja que anunció su casamiento en Punta Cana y lo celebró este pasado sábado 28 de febrero.
Sarkany, hija del reconocido diseñador de zapatos, organizó una cita “a ciegas” entre los dos para que se conozcan y ver qué tan compatible eran. En principio, a la hija del exjugador de la selección argentina, no le sedujo la idea, hasta que revisó la cuenta de Instagram del joven. En ese momento cambió de opinión y le pidió a su amiga que le escribiera. Maccari no dudó y se comunicó por privado. Tampoco perdió el tiempo: la invitó a salir.
El historial amoroso de Ruggeri la llevó a tomar los recaudos suficientes antes de conocer a Maccari. Según ella, tenía el “corazón roto” por experiencias del pasado con Santiago Vázquez, hermano de Nicolás, quien falleció en 2016 y otros noviazgos con Benjamín Alfonso y Agustín “Cachete” Sierra.
Finalmente, en 2018, Ruggeri y Maccari hicieron pública su relación. Años más tarde, llegaría Vita a la vida de la modelo y el empresario, quienes afianzaron aún más la relación. El pasado sábado, en su casamiento, le pusieron el broche de oro a esta historia de amor.
