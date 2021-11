La Academia: Celeste Muriega se llevó todos los aplausos en la ronda de comedia musical

Tras el promisorio debut de la comedia musical en “La Academia”, de la mano de Noelia Marzol y Johny Lazarte, Marcelo Tinelli dio por iniciada este jueves la segunda noche de esta disciplina que combina baile, canto y actuación.

Los encargados, en este caso, de abrir la pista fueron Agustín “Cachete” Sierra y su novia y compañera de baile Fiorella Jiménez, que decidieron llevar a ShowMatch un extracto de la comedia musical Sweet Charity.

El ganador de Cantando 2020 fue el primero de los concursantes en no quejarse por tener que vocalizar. En este caso, la pareja contó con la participación de dos cantantes y cuatro bailarinas invitadas.

Tras ver la propuesta de la pareja, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (5), que la noche anterior se había mostrado muy crítico ante la performance de Cande Ruggeri. “Me encantaron las chicas, lo que no me convenció fue la elección para Agustín, porque su fuerte es el baile. Zafó en la parte cantada, pero baila tan bien que me hubiese gustado verlo moverse más”.

Pampita Ardohain, dueña del voto secreto durante esta ronda, indicó: “A mí me gustó mucho y me quedé con ganas de que cante más Agustín. Las chicas estuvieron divinas, pero me quedé con la sensación de que Agus tendría que haber tenido más protagonismo. Deberían haberlo aprovechado un poquito más. Tenía muchas ganas de ponerles un súper puntaje”.

“Los vi muy colocados, muy prolijos. Eran magnéticos. Pero lo que hace Agus es tan atractivo de ver que me hubiera gustado verlo bailar más. ¡Y no canta mal! Empezó a cantar y me dieron ganas de escucharlo más. También me quedé con ganas de verlo más a Agus”, coincidió Guillermina Valdes (8).

“Estoy de acuerdo con mis compañeros. El protagonismo fue de las chicas. Me gustó muchísimo, estuvo hermoso, pero Agus tiene 60 mil Gran Rex y es agradable escucharlo, y sin embargo, se fueron a un lugar que les quedó cómodo. Lo vi con mucha caminata y una actuación chiquitita para lo que él puede dar”, indicó Jimena Barón (6).

“Es verdad: Agustín hoy no explotó. Debería haber hecho algo más sensual. Cantar cantó, le pegó a la nota. Las chicas son fantásticas, pero no explotó”, expresó, a su vez, Hernán Piquín (6).

Luego llegó el turno de Celeste Muriega y Maxi Diorio, que llevaron a la pista un compilado de escenas de Hairspray. La bailarina aprovechó para agradecerle al equipo de maquillaje y vestuario por su transformación y aseguró que se siente identificada con la protagonista.

“Me toca de cerca esta chica que adicionaba con muchas ganas. Me han rebotado en audiciones cien veces. De hecho, quería ser chica ShowMatch y me rebotaron siempre. Terminé siendo extra en la tribuna”, recordó la participante.

Luego de verlos, De Brito (10) indicó: “Esta sí me parece una buena elección. Celeste pudo mostrar lo completa que es: canta, baila y actúa bien. Hoy fue su mejor noche. Está formada para hacer esto. Maxi y todo el equipo estuvieron muy bien. Esta noche hicieron un click y pasaron directo a la final”.

“Tienen tantas ganas de estar acá que traspasan. Están compenetrados en cada ritmo. Esta noche estuvieron en llamas de principio a fin. Eso se valora y se transmite. La vida les dio la revancha de estar de nuevo acá. Estuvo divino, redondito e impecable”, señaló Pampita.

Valdés (9), en tanto, afirmó: “Hicieron un laburo maravilloso. El elenco fue increíble. Celeste, se siente lo que amás esto. Estuviste prolija, se nota el ensayo. Maxi es un gran compañero y amigo. Fue un hermoso momento. Gracias”.

“Esto es comedia musical. Manejaron una energía muy fuerte que contagió todo el tiempo. Me encantó lo que hicieron; estoy muy sorprendida: Celeste canta muy bien”, consideró Barón (10). Piquín (10), cerró: “Fue una elección justa. Estuvieron muy bien: actuaron y se involucraron. Esto realmente fue comedia musical”.