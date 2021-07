La Academia: el divertido (y logrado) ballroom de Pachu Peña

Uno de los participantes que suele conquistar por el carisma, más que por el baile, el Pachu Peña. El comediante nunca deja de mostrar su entusiasmo y buena predisposición en cada uno de los ritmos, y aunque algunas de sus coreos no estén bien ejecutadas, su energía termina por convencer a los jurados. Y algo de eso sucedió en el complejo ritmo del ballroom.

Cuando llegó al piso, y luego de saludar a Marcelo Tinelli, Pachu confesó: “Después de tantos años de humor, vi que el ballroom es mi mundo. Me siento realizado, pero le aviso al jurado que tengo brazos cortos, con eso no me puedo lucir mucho” . Y dicho eso, comenzó su coreografía, junto a la bailarina Flor Diaz.

Cuando llegó el momento de la devolución, Ángel de Brito comentó: “Especialista en esto no sos, pero tenés tanto carisma que suplís todo lo otro. Me gusta que ensayes mucho, le ponés todo el empeño del mundo, y si te equivocás seguís adelante. Y el carisma y la gracia supera todo lo demás, no vas a ser Piquín, pero siempre es atractivo verte. Generás empatía permanentemente, así que disfrutalo” (voto secreto). Luego Carolina “Pampita” Ardohain felicitó a la bailarina, y le dijo a Pachu que tiene “buena actitud”, y agregó: “Venís muy plantado, no te reíste en toda la coreo. Yo lo vi bien. Me gustó, pero siento que falta, y que te aprovechen en las próximas coreo que vos podés” (5).

En su turno, Jimena Barón quiso felicitar a Peña por su actitud, pero le advirtió: “Lo que creo es que el programa avanza, y Pachu vas a tener que avanzar con el baile. Me parece que acompañaste bien, tenés un carisma enorme. Tenés que ponerte las pilas con la parte del baile, pero me gustó mucho la propuesta” (5). En el cierre, Hernán Piquín aseguró: “No es que no me gustó, es que no lo vi bailar. La bailarina es tremenda, pero yo estoy en contra del voto cariño” (3).

