La Academia: el sensual reggaetón de Luciana Salzar que Jimena Barón tildó de “viejo”

“Estoy nerviosa. De tanta sentadilla, me duele la rodilla”, comenzó su previa Luciana Salazar, en referencia a los ensayos, en una nueva noche de reggaetón en ShowMatch. Mientras la vedette hablaba con Marcelo Tinelli, las cámaras enfocaban a gente de la producción agregando una cama redonda a la pista de “La Academia”.

Tras ver la sensual propuesta de la vedette y Jorge Moliniers, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (8). “Luciana me hace ojitos, como amenazándome. Lo que ellos sí entendieron es que el reggaetón representa la diversión y el acto sexual. Jorgito está bailando como en las mejores épocas. Ustedes sí tienen química. Me gustó”.

A dos días de la fecha de posible de parto indicada por los médicos, la dueña del voto secreto, Pampita Ardohain expresó: “Me pareció largo el momento hasta que se fueron a la cama. Me gusta Jorgito, porque está bailando muy bien y más lindo que nunca. Luciana estaba muy encendida. Me parece que la que tenía el poder era Lu, y la ropa le quedaba espectacular. El final en la cama me encantó. Cuidado cuando se separan, porque ahí se notan las diferencias”.

“El reggaetón tiene algo de sexualidad, pero también algo urbano... Todo eso tiene que estar dentro de un baile, y eso no pasó”, comenzó su devolución Jimena Barón (5). Y continúo: “Estuvo muy posado, como un flash del ‘Bailado por un sueño’ de otro tiempo. Lo sentí forzado, no fue fluyendo. No me calenté. Con otras coreografías me pasaron cosas, pero acá no llegue a esa calentura. Son dos bombas, pero me faltó que se genere un clima, fue como una foto, sin conexión. No me lo creí”.

“Acá tengo el teléfono de Moliniers y alguien de acá le está enviando mensajes”, expresó, pícaro, Hernán Piquín (5). Entonces, Marcelo Tinelli tomó el teléfono y comenzó a enumerar los remitentes de los mensajes de WhatsApp del concursante. Al no encontrar nada “extraño”, dio por terminada su búsqueda y Piquín cerró su devolución: ”Me sorprendió el oído de Luciana y lo vi a Jorgito más pendiente de ella”.

LA NACION