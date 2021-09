La Academia: el tenso pase de factura de Jimena Barón a Lourdes Sánchez

La noche del viernes en ShowMatch trajo una importante sorpresa en el jurado. Ante la ausencia con aviso de Guillermina Valdes, la elegida para ocupar momentáneamente ese lugar es Lourdes Sánchez. La bailarina y conductora tomó ese asiento, pero no tuvo tiempo ni de hacer una devolución que recibió un pase de factura de Jimena Barón.

Luego de presentar a todos los miembros del jurado (que también incluyó a Fede Bal en lugar de Hernán Piquín), Marcelo Tinelli saludó a Sanchéz. Luego de eso, el conductor quiso ponerle un poco de picante al asunto, y dijo: “Ángel (De Brito), usted hoy a la mañana dijo: “Viene Lourdes, y a ella la odian Pampita, y Jimena Barón”. Lo dijo en twitter, y acá yo digo, ¿usted va a reafirmar eso, o no?”. Por su parte, De Brito respondió: “Reafirmo, reafirmo. Está en la silla maldita además, en el medio de ellas dos”. Más adelante, el conductor de Los ángeles de la mañana, agregó: “Lourdes se la pasa destruyendo al jurado en la previa, especialmente a las chicas”.

Sin ánimo de dejar el tema ahí, Tinelli le dio aire a Pampita, y le pregunto si eso era así, pero Ardohain miró a Sánchez y respondió: “No, no lo vi, ¿vos nos destruís a nosotras?”. Con mucha cintura, Lourdes le dijo: “No, que yo recuerde no”.

La emisión de “La Academia” prosiguió, y luego el conductor le preguntó a Barón si “tenía algún problema con con Lourdes”. En su respuesta, la cantante de “La cobra” fue mucho más severa, y expresó: “Yo no tengo problema con ella porque no la conozco, y en lo personal antes de hablar de la gente, me gusta conocerla. Pero has sido muy mala, sí, conmigo por lo menos sí”. La reacción de Lourdes, fue simplemente decir: “No lo recuerdo”.

Una vez finalizada esa presentación, la jurado reemplazante se mostró muy estricta con todas las parejas que se presentaron. A Luciana Salazar le puso un seis, y a Mario Guerci un tres, y a Lio Ferro también un tres. Esos puntajes le valieron el abucheo generalizado de un sector del público. Pero muy distinto fue el voto a Lizardo Ponce, de quien es compañera, y al que puntuó con un diez, en medio de algunos comentarios que señalaban la posibilidad de un “puntaje amigo”.