La Academia: La Chipi bailó en el caño, y Dady Brieva preguntó por un curioso canje

La noche del lunes marcó el final del caño. Uno de los ritmos más populares de ShowMatch, regresó luego de un paréntesis de varios años, y la encargada de cerrarlo fue Mariela “La chipi” Anchipi. La bailarina, que fue convocada como remplazo de Sofía “Jujuy” Jiménez, cautivó no solo a los jurados, sino también a su marido Dady Brieva, que estuvo en el piso del programa.

Al momento de recibirla, Marcelo Tinelli le aseguró que, si seguía adelante, quería verla bailar otros ritmos, y ella muy emocionada respondió: “Me encanta venir, lo siento mi casa. Me he criado y formado acá, y siempre es un placer volver”. Ella lucía un vestuario negro, de botas y detalles que simulaban fuego y, muy interesado en ese look, Brieva comentó entre risas: “Que se lo lleve para casa, ¿es canje eso? Esto llevalo”.

Luego del baile, los especialistas se mostraron muy entusiasmados. Pero a pesar de eso, el puntaje no fue tan alto, porque muchos jurados consideran que los bailarines que reemplazan a las figuras titulares, no deben recibir números muy altos. El primero en tomar la palabra, como es habitual, fue Ángel de Brito, que comentó: “Fue un caño deportivo por momentos, sexy por otros, me encanta que te quedes y nos vemos en la cumbia” (4). Ante ese número tan bajo, Jujuy se mostró algo molesta, y comentó: “Ella es una coequiper. Mi situación es distinta a la de otras parejas. La Chipi viene bancando hace rato, me fracturé haciendo este baile, que no lo haya podido hacer no es culpa mía”.

Más adelante, Carolina “Pampita” Ardohain sostuvo que La Chipi está “empoderada, diosa, divina, y con esos tacos que amo”, y agregó: “Fue un caño distinto, y lo disfrutamos mucho, pero quiero ser pareja con respecto al resto de los otros participantes” (0). Como era de esperar, el cero también caldeó notablemente los ánimos en el estudio.

En su turno, Guillermina Valdés comentó que le agradó el número, y detalló: “Me gustó la idea del agua y el fuego, y son muy talentosos los dos” (7). Luego Jimena Barón expresó: “Me encantó. Chipi, te vi súper segura, fue muy hot pero muy sofisticado” (voto secreto). Por último, Hernán Piquín concluyó: “Verte es divino. El cuerpo tiene memoria, y hoy realmente eras la Chipi que yo recuerdo del Teatro Colón, me encanta que estés acá” (7).

LA NACION