La Academia: la dura advertencia de Karina “La Princesita” a su novio, Nicolás Furman

Luego de un lunes con puntuaciones muy bajas, llegó otra gala de shuffle a “La Academia” de ShowMatch. La pareja encargada de abrir la pista de esta exigida disciplina fueron Karina “La Princesita” y Rafael Muñiz. “Creemos que estamos preparados, pero veremos al final”, se atajó la participante, y realizó una inesperada imitación de Charlotte Caniggia que hizo reír a todos los presentes.

Al igual que el resto de los participantes, la cantante y su compañero contaron con la presencia de cuatro bailarines que realizaron junto a ellos la coreografía.

Tras verlos, como todas las noches, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (3). “Qué bueno, que viniste con Furman. Un año y medio lo esperamos”, comenzó expresando el conductor de Los Ángeles de la mañana, en relación a la presencia en el estudio de Nicolás, el novio de la cantante, y luego hizo hincapié en el fuerte carácter de la participante. “Él ya está alertado. Si se porta mal, no va a tener otra oportunidad”, devolvió Karina, mientras su novio asentía. “A mí no me va el poliamor. Lo respeto, pero no es para mí”, agregó.

Siguiendo con su devolución, De Brito indicó: “Me gusta que el equipo te cuida, la coreo también, pero no la vi muy segura a Karina. Te vi como perdida, no por falta de ensayo, sino mirando al piso. Me faltó que estuviera relajada. Estaba forzada y con miedo. Hoy no me gustó”.

”Me gustó que usaran diferentes espacios y que jugaran con la cámara. Algunas cosas estuvieron bien, pero en otras faltaba fuerza. A Karina le faltó fuerza en los pies. De todas maneras, estuvieron bien y me gustó la sorpresa del cambio de vestuario”, sumó Pampita Ardohain (7). La dueña del voto secreto durante esta ronda, Jimena Barón, indicó: “La propuesta me gustó muchísimo y no coincido con Ángel: yo te vi muy relajada. Me gustaron los momentos lentos, y el final no fue lo que más me gustó, pero en general me gustó mucho”.

”Me gustó. Los vi entrar con mucha energía. Vi que Karina hizo poco, teniendo 5 varones podría haber hecho más trucos. Todavía parece que le da vergüenza y te escondés detrás de los chicos”, cerró Hernán Piquín (5). En total, la cantante sumó así 15 puntos.

LA NACION