La Academia: la lesión que casi deja a Cachete Sierra afuera de la final

Fueron pareja, terminaron horrible, y en la noche del jueves se enfrentaron en la segunda final de La Academia. Agustín “Cachete” Sierra y Candela Ruggeri integraron la dupla de semifinalistas “no bailarines” que tuvo que demostrar que por algo el programa se llama como se llama. Porque por más de que se trate de un Bailando 2021 encubierto, el aprendizaje de academia estuvo, y ambos lo demostraron con creces.

Cachete llegó a la pista lastimado, cansado, con más garra que técnica y la fuerza que lo motiva para ser campeón. A Cande, más entera y más joven, se la vio con la ilusión que le daba estar por primera vez en una instancia de semifinal, sin haberse dedicado jamás a una disciplina tan exigente.

¿El duelo fue parejo? Hasta por ahí nomás, porque al actor le recrudecieron dos lesiones que limitaron el diseño de su performance. La primera, que ya lleva desde mitad de año, tiene que ver con su hombro, y cuyo tratamiento implica un reposo inimaginable entre cambio de ritmos y ensayos. La segunda es más reciente, y por ende más preocupante: su mano derecha está limitada desde fines de noviembre, cuando nuevamente la exigencia le pasó factura. El detalle -que demostró el compromiso con el participante- fue que tanto la coreo de Cha cha pop como el ritmo urbano las hizo con la mano vendada, situación que preocupó al equipo y arrastró durante todos los ensayos.

Luego de que Cachete y Fiorella Giménez bailaran Size, de Fleur East; y Cande con Nicolás Fleitas hicieron lo propio con On the floor, de Jennifer Lopez, el jurado tomó la palabra.

“Felicitaciones a los dos equipos, no me extraña que hayan llegado hasta acá. Cande tuvo algunos accidentes en la coreo. Mi voto de hoy es para Cachete y Fiorella”, dijo Ángel de Brito. Lo siguió Pampita: “Noté muy nerviosos a los cuatro. Tengan cuidado de no pasarse de energía. Por un tema de prolijidad, voy a elegir a Cachete y Fiorella”. Y así los cinco integrantes quienes, como pocas veces en el certamen, coincidieron tanto en la votación como en los nervios que advirtieron en los cuatro participantes. Primer punto unánime para el ex Casi ángeles.

Ya cambiados, y con la intención de repetir los logros de “su mejor gala” (de acuerdo a lo pedido para el segundo ritmo), Sierra y Giménez se pusieron hot, pasamontañas mediante, y basaron su performance en un tema de Pink. Bien en su ejecución, y con los pasos y fuerza habituales en los trabajos del coreógrafo Mati Napp. Si hasta parecía estar viendo a Fede Bal, que ganó bajo su tutela.

Pero claro, Cande y compañía se guardaban un as en la manga, y lo que hicieron en la pista durante su segunda y última performance mereció el aplauso espontáneo del jurado. Si el equipo 1 se había llevado cómodamente el primer punto, no hubo duda de que se venía otra unanimidad: “Fueron dos coreos tremendas. Este ritmo salió muy parejo. Creo que hubo una pareja que estuvo muy espectacular”, remarcó Pampita. Guillermina Valdes siguió en la misma línea: “Voy a reconocer a una mujer que lo dio todo”. Jimena Barón, todavía sorprendida: “Me encantó esta segunda vuelta, mucho más que la primera donde los ví más nerviosos. Estuvieron excelentes, pero hubo una pareja que trajo mi coreo favorita de todo el año, que fue la de Cande y Nico”. Y, lógicamente, Hernán Piquín también votó lo esperable, aclarando que habían traído “mucho fuego a la pista”.

Como se pudo ver en la primera semifinal (y en todos los Bailando precedentes), vote lo que vote el jurado, todo queda dispuesto para que la definición llegue de la mano de los televidentes.

Y si el día anterior hubo más de 10 millones de votos, con un récord de 17, el 68.3 por ciento de los votos colocó a Cachete Sierra en la final del viernes, que contará con musicales de Laurita Fernández, Chano, y L-Gante quien también se convertirá en sexto jurado.

La noche terminó con emociones y llantos compartidos, de cara a uno de los desafíos más parejos que dio el certamen en su historia, con la garra de Cachete Sierra y Fiorella Giménez, frente a la excelencia de Noelia Marzol y Jony Lazarte.

A priori, las estadísticas están a favor del muchacho: su compañera es de las mejores en la pista; lo coachea el multipremiado Mati Napp, y es favorito en el voto de la gente.

El año pasado, Agustín Sierra sin ser cantante ganó el Cantando 2020, ¿podrá este viernes repetir la hazaña y brillar en tres ritmos sin ser bailarín?