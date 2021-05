La Academia: Mar Tarrés hizo público su interés por Adrián Suar y lanzó un desubicado comentario

Una de las nuevas caras de “La Academia”, el certamen que debutó este martes en ShowMatch, es la de Mar Tarrés. La actriz y referente de la moda plus size llegó a la pista de Marcelo Tinelli, y se animó a hacer un reclamo.

“¡Al fin nos conocemos!”, le dijo al conductor, para luego retrucarle: “Me estabas clavando el visto últimamente, Marcelo. Yo creo que es por lo de las humitas. Mi mamá te trajo para semana santa, yo te pedí la dirección de tu casa, y me diste la de tu oficina. ¡Vos me esquivaste mal! Y me las terminé comiendo, porque se iban a poner feas”. Entre risas, Tinelli se disculpó por esa confusión.

Luego de presentarla a ella y a su bailarín, el conductor le preguntó si estaba en pareja. Con algo de tristeza, Tarrés confesó que estaba de novia, pero que la dejaron poco antes de comenzar el certamen. Sin embargo, y fiel a su estilo, concluyó: “Capaz no tenía parrilla para toda esta carnaza”.

Finalmente la influencer se entregó a su primer baile, pero las devoluciones no fueron del todo favorables. Carolina “Pampita” Ardohain (6) consideró que ella tiene que poner energía más “de adentro”, y agregó: “En algunos momentos, lo veía todo como una pasada, como un ensayo, me faltaba esa pisada de show. La coreo estaba bien aprendida, pero me faltaba eso de las terminaciones, la prolijidad, y darle efecto a las cosas que estaban haciendo. Con ese ajuste, se van a lucir mucho más”.

En su turno, Jimena Barón (5) coincidió con la mirada de Pampita, y opinó que Mar quedó muy expuesta en relación a su bailarín, que logró un despliegue mayor: “No está la energía que necesita esta pista, que no se necesita de destreza, pero hay algo que si pisás, pisás. Miraste mucho el piso, eso le quitó fuerza, quedabas medio perdida, y tu bailarín fue muy protagonista”.

En su turno, Guillermina Valdes (7) consideró que Tarrés tenía muchos más recursos de los que mostró, y en el cierre, Hernán Piquín, dueño del voto secreto, opinó que el bailarín se destacó mucho, cuando ella debiera ser el centro: “Estuvo bien, pero no estuvo tan bien”.

Antes de retirarse, Tarrés le confesó a Tinelli que le gustaba uno de sus amigos, aunque quizá para ella era “medio viejo” para ella. Inmediatamente el conductor se puso a pensar nombres, hasta que la actriz le dio una pista, y dijo que la persona en cuestión había estado presente en el debut de ShowMatch. En ese momento, Tinelli le preguntó si era Adrián Suar, y Mar sonrió de manera cómplice, además de señalar que su coach es cuñada del gerente de programación de eltrece y que había prometido presentárselo.

Rápidamente, Tinelli aseguró: “A Suar lo veo solo, es un chico que necesita cariño. Vos quédate tranquila, que vamos a trabajar en eso”. Y Tarrés sumó un poco feliz comentario que generó incomodidad en el conductor: “Yo quiero un judío con plata. Porque los judíos ahorran, tienen plata ahora, ¿entendés?”.

