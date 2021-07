La Academia: Mar Tarrés se descompensó y le prohibieron bailar

Una nueva jornada de súper duelos en ShowMatch, fue muy compleja para Mar Tarrés. La comediante se presentó en dos números de baile, pero cuando llegó el momento de hacer la tercera coreografía, sufrió un problema de salud por el cual le fue prohibido seguir bailando.

En una primera instancia, Mar junto a su bailarín, Franco Mariotti, se enfrentaron a Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber. Al momento de la votación, Guillermina Valdés destacó que en este punto de la competencia, el ojo es “más agudo”, y felicitó la coreografía ejecutada por Nair Calvo, dándole su voto a esa pareja. A continuación, Jimena Barón elogió a los dos equipos, pero consideró que la energía de Julieta “rebalsaba todo el tiempo”, y le dio su voto a ella. Hernán Piquín votó a la misma pareja, y así concluyó ese duelo.

En una segunda instancia, Mar compitió contra Mariela “La Chipi” Anchipi, y su compañero, Nacho Saraceni. En ese momento, Tarrés se mostró muy angustiada, y aseguró: “No podemos competir con bailarines tan profesionales, no nos alcanza el tiempo de ensayar”. La votación del jurado, en el caso de Piquín, Valdés y Barón, se decantó por La Chipi.

De ese modo, la gran final de la noche para saber cuál era la pareja eliminada, debía surgir del enfrentamiento entre Tarrés contra Mario Guerci, pero Marcelo Tinelli hizo un inesperado anuncio: “Mar Tarrés no se siente bien. Está con un problema respiratorio, y lamentablemente no puede bailar”. Luego de ir a una pausa, el conductor se acercó a la participante para saber con precisión qué le sucedía, y ella explicó: “Todo el día estuvimos ensayando, nunca habíamos bailado tanto. Hoy usé cuatro veces el paf, yo suelo usarlo dos. Pero siento que sí puedo bailar, me agarró un ataque un ratito y me calmé, pero quiero bailar y el doctor no me deja”.

Debido a ese cuadro de salud, y ante la sugerencia del doctor Labonia, la final del súper duelo quedó suspendida, y el lunes será el día en el que Mar Tarrés pueda bailar, y se sepa si es la de ella, o la de Mario Guerci, la pareja que queda eliminada del certamen.

LA NACION