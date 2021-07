La Academia: Marcelo Tinelli le propuso a Oscar Ruggeri ser el quinto jurado

Lesionada, con un esguince en su tobillo, Cande Ruggeri volvió a la pista de ShowMatch. Para acompañarla, en el estudio, se encontraba por primera vez toda su familia, incluido su padre, Oscar Ruggeri, a quien Marcelo Tinelli quiere como quinto jurado en el próximo ritmo de “La Academia”. Ante la propuesta, la participante se atajó: “Creo que nos va a poner un diez a todos menos a uno”, explicó, refiriéndose a su ex, Agustín “Cachete” Sierra. Y agregó: “Mi papá me parece que quedó con cierto encono. Si alguien me hace sufrir y llorar...”.

El exfutbolista, en tanto, explicó: “A la pareja anterior [Flor Vigna y Facundo Mazzei] le hubiera puesto un diez. No me veo como jurado con estos cuatro genios. Lo único que aprendí de Hernán Piquín es que Cande no estira el empeine”. A pesar de la negativa, Tinelli le pidió que piense en la propuesta y volvió a convocarlo para la semana próxima.

Luego, Ruggeri se refirió al partido que la Selección jugará este sábado contra Brasil para definir quién es el campeón de la Copa América. “Tenemos todo servido en el Maracaná. Los jugadores argentinos no están agrandados, pero los brasileños sí. Tenemos un arquerazo y esta es una camada linda. Yo estoy ilusionado. El capitán es un líder, nunca lo habíamos visto gritar así. Nos hace falta una alegría, a ver si nos abrazamos todos”, analizó.

Llegó entonces el momento de que Cande y su compañero, Nicolás Fleitas, mostraran su propuesta para esta ronda de salsa de salón. Tras verlos, el primero en dar su devolución fue el dueño del voto secreto, Ángel De Brito. “¡Tengo un miedo con Oscar mirándome! Cande la está rompiendo. La lesión no se le nota porque está bailando increíble. Todos los ritmos le están quedando bien y hay mucha química con Nicolás. Desarrolló mucho el oído y está jugando con las cámaras. Mi voto no me lo va a poder discutir Ruggeri porque es secreto”, bromeó el conductor de Los ángeles de la mañana.

Pampita Ardohain (7), a su vez, indicó: “Me gustó mucho la coreografía, tuvo mucha samba. La lesión hace que sea un doble esfuerzo. Hay cosas para corregir: estirar las rodillas... Vi mucha voluntad de ella con las posiciones de las manos. Buena noche”.

“Yo sí noté la lesión”, se diferenció Jimena Barón (6). Y agregó: “Cande es una bomba con mucha seguridad y noté que no le ponía mucho power a la pisada para no lesionarse. Me gustaron las líneas y la coreografía, más clásica de ballroom. Les faltó fuerza y es lógico. Tengo que ser justa, porque el truco final también llegó en slow”.

Por último, Hernán Piquín (5) precisó: “Me gusta de esta pareja. Me gustó la coreoghrafía y la música. A Cande la vi temerosa de apoyar el pie, pero celebro que esté acá, porque hay gente a la que se le cae una uña y pide un reemplazo. Sí les tengo que decir que tienen que tener cuidado con los trucos, porque cayó con el pie que está lastimado. Eso hay que cambiarlo. Pero celebro que Cande esté acá, con su esguince y bien parada”.

Para el cierre, quedó la devolución del padre de la participante, a modo de adelanto del que quizá sea su nuevo rol: “En esta instancia, en la que ya les estamos exigiendo a todos los bailarines, estaba Cande alegre, bien, pero hay que tener cuidado en el truco final; cuando cierran, traten de hacerlo bien. Les voy a poner un 9”. En este caso, su puntaje no será tenido en cuenta a la hora de establecer las calificaciones finales.

