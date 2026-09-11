Kaia Gerber homenajeó el estilo de Cindy Crawford y el parecido sorprendió a todos

Kaia Gerber volvió a poner en evidencia la influencia de Cindy Crawford en su estilo. La modelo y actriz, quien acaba de celebrar su cumpleaños número 25, fue fotografiada al llegar a los estudios de Jimmy Kimmel Live! y su look causó un gran impacto. ¿El motivo? No solo dejó en evidencia su increíble parecido con su mamá, sino que, además, evocó la estética que convirtió a Crawford en una de las grandes figuras de la industria de los años 90.

Para la ocasión, Gerber eligió un vestido blanco de cuero de Magda Butrym, de largo midi, ceñido al cuerpo y con un escote que dejaba los hombros al descubierto. Para completar el outfit optó por zapatos negros y un pequeño bolso a tono. En la apuesta, también heredada, resaltaron las líneas simples y el minimalismo de los accesorios.

El detalle que terminó de acercar la imagen de Kaia a la de su mamá fue el peinado. La protagonista de The Shards, la última gran apuesta de Ryan Murphy, lució una melena voluminosa con grandes ondas y una raya al costado, un estilo asociado al glamour de las supermodelos de los 90 y, en particular, a Crawford.

Kaia Gerber en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en septiembre de 2024, con el vestido de Hervé Léger inspirado en un diseño que Cindy Crawford llevó a los Oscar de 1993 SONIA RECCHIA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El estilo como herencia

Esta no es la primera vez que Gerber recurre al archivo de su madre para construir uno de sus looks. En septiembre de 2024, durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, apareció en la alfombra roja del estreno de Shell —donde compartió elenco con Kate Hudson y Elisabeth Moss— con un vestido blanco de Hervé Léger que recreaba uno de los diseños más recordados de Crawford: el que llevó a los premios Oscar de 1993.

La referencia fue deliberada. Según explicó la estilista Molly Dickson a Vogue, Kaia había armado un collage para definir sus looks del festival y entre las imágenes incluyó una fotografía de Crawford con aquel vestido. El diseño fue realizado especialmente para Gerber y conservó varios elementos del original, entre ellos la silueta y el escote. Para completar el homenaje, llevó zapatos blancos en punta, joyas vintage y un reloj que había pertenecido a su madre.

Kaia Gerber y Cindy Crawford en la Gala Art+Film del LACMA en noviembre de 2025 Getty Images

La influencia de Crawford sobre el estilo de su hija no quedó en las imágenes. En una entrevista que ambas realizaron para Vogue, Kaia reconoció que, a medida que crece, encuentra cada vez más inspiración en el guardarropa de su madre. “Cuanto más grande soy, más entro en tu territorio, que es lo clásico”, le dijo a la exmodelo. En esa misma conversación, Kaia contó que suele buscar fotografías de su madre cuando quiere probar un determinado peinado o maquillaje. Si algo funciona en Crawford, explicó, considera que lo más probable es que también funcione en ella.

Crecer bajo la comparación con su madre

La influencia de Cindy Crawford en la vida de Kaia, sin embargo, no siempre fue sencilla. En una entrevista con Vogue para su edición de septiembre, la modelo habló de los trastornos alimentarios que atravesó y de cómo los comentarios sobre su cuerpo incidieron en su percepción. “La negatividad nunca ha salvado la vida de nadie”, sostuvo al referirse a las críticas sobre su aspecto.

Kaia Gerber y Cindy Crawford suelen compartir eventos Cindy Ord - Getty Images North America

Desde que comenzó su carrera, las comparaciones con Crawford fueron constantes. “Como he sido delgada casi toda mi vida, siempre me han comparado con mi madre, como diciendo: ‘¿Qué le pasa a Kaia? ¡Qué envidia me da el cuerpo de mi madre! Me habría encantado nacer con pechos y trasero’”, contó. La frase expone hasta qué punto la figura de su madre funcionó durante años como una medida con la que otros evaluaban su propio cuerpo.

Pese a esa presión, Gerber nunca ocultó la admiración que siente por su mamá. “En serio, es un honor cuando la gente me dice que me parezco a mi madre. Ojalá fuera así. Creo que incluso en mis mejores días, ni siquiera me acerco”, dijo a Yahoo Entertainment. Y agregó: “Creo que ella es simplemente la mujer más hermosa por dentro y por fuera. Y si de alguna manera a alguien le recuerdo a ella, es como el mayor cumplido”.