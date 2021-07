La Academia: Mario Guerci consiguió al fin el reconocimiento del jurado y terminó bailando un lento con Jimena Barón

Tras responderle a Marcela Tinayre, que lo acusó de no tener actitud, volvió a la pista de “La Academia” Mario Guerci. “No me enojé, es que ella dijo que faltaba esfuerzo y dije que al contrario, que lo que hay es esfuerzo; todo lo demás puede estar o no, pero eso no falta”, explicó el modelo, antes de presentar a su tía, que se encontraba en el estudio y se presentó como “gaucho de día y tía de noche”.

Tras mostrar su pericia para el reggaetón junto a su compañera, la talentosa Soledad Bayona, llegó el momento de escuchar las devoluciones del jurado. El primero en tomar la palabra fue Ángel De Brito (6): “Sole baila como los dioses y ya no saben qué hacer con ella, se hace el truco sola... Mario va mejorando y se nota que le pone mucho empeño. No sé quién lo cosificó acá adentro, pero es lindo y lo tiene que aprovechar”.

“Es increíble el trabajo que Marcelo, el coach, hace con Mario. Es abismal la diferencia que existe desde los primeros ritmos hasta ahora. Yo veo en él muchas ganas de aprender cosas nuevas, arriesga y está superconcentrado. Tiene una excelente compañera que es una maravilla. Hoy es el día en el que le voy a dar un puntaje que es como un abrazo por el esfuerzo de todo este tiempo”, agregó Pampita Ardohain, dueña durante esta ronda del voto secreto.

Jimena Barón (8), quien desde el comienzo viene pidiéndole al participante que ponga más actitud en la pista, esta noche sorprendió con su devolución: “Hoy estoy para darte mi número de teléfono con esta coreografía que acabo de ver. Claramente, fue otra cosa, nada que ver con lo que venías haciendo. La tocabas a Sole y la tocaban de verdad. No veía que pasara lo que te venía pidiendo, pero hoy lo vi todo. Obviamente no sos bailarín, pero tu actitud fue de que te creías mil. Hoy me encantó lo que hicieron”.

“Hoy se vio otro Mario”, coincidió Hernán Piquín (7). Para el final, y a pedido de Pampita, el participante bailó un lento con Barón, que al principio se mostró un poco reticente a aceptar la invitación pero finalmente terminó “apretando” en la pista junto al modelo.

