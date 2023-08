escuchar

En la noche de ayer, la cartelera teatral se vio revolucionada por dos funciones con invitados. Por un lado, Los mosqueteros del rey, un clásico de la escena local dirigida por Manuel González Gil; a unas cuadras, Coqueluche, otra comedia dirigida por José María Muscari que supo ser un éxito en los 70.

La obra que nació como un infantil y conquistó al público adulto

Jorge Suárez, Nicolás Scarpino, Nico Cabré y Fredy Villarreal son los protagonistas de esta versión 2023 Gerardo Viercovich

Después de 32 años, esta obra inspirada en el clásico de Alejandro Dumas volvió a subirse a las tablas. Y si bien en un principio fue pensada como un infantil, rápidamente supo conquistar a un público más adulto, convirtiéndose en un éxito durante cinco temporadas y recibiendo múltiples premios.

Protagonizada por Nicolás Cabré, Jorge Suárez, Nicolás Scarpino y Freddy Villarreal, Los mosqueteros del rey vuelve al teatro Astral para reivindicar sus lemas de amistad, lealtad y honor: uno para todos y todos para uno.

Los mosqueteros del rey está inspirada en el clásico de Alejandro Dumas que se estrenó en las vacaciones de invierno de 1991 como una obra infantil. Pronto se enfocó en los adultos y se convirtió en una obra de culto. Miguel Ángel Solá, Darío Grandinetti, Hugo Arana y Juan Leyrado fueron los primeros en interpretarla Gerardo Viercovich

“Es una obra para toda la familia y creo que el valor más grande que tiene es que no hay un subtexto, que todo está claro y desde el más chiquito al más grande pueden entender los chistes porque no hay doble sentido. Es para que vengan a reírse los hijos, los padres, los abuelos. No hay insultos, es un humor blanco, y es hermoso que sea así”, le contó Nicolás Cabré a LA NACIÓN sobre esta historia que sigue a cuatro actores que tratan de remontar un barrilete de cemento. “Un barrilete que no levanta por más que ellos quieran, pero siguen peleándola, y le ponen la mayor hidalguía aunque se van desmoronando. Es una situación muy tierna ver a estos tipos que se están jugando la vida por algo que no tiene sentido desde el comienzo. Creo que lo más lindo es que pueden verla en familia. Se van a llevar un lindo momento”, agregó el actor.

Uno para todos y todos para uno. “Nos llevamos súper bien. La química es fundamental, porque para generar este tipo de teatro tenemos que estar muy unidos y la verdad es que estamos reconectados”, aseguró Nicolás Scarpino Gerardo Viercovich

Según Manuel González Gil, la obra cuenta la historia de cuatro actores que se juntan para hacer la obra de Dumas y nunca pueden pasar de la página uno. “Las dificultades se suceden en el escenario y no los dejan avanzar ni un párrafo. Esa es la propuesta que hice para chicos, en 1991″, aseguró el autor y director Gerardo Viercovich

“La obra identifica al espectador desde lugares que alguna vez nos sucedieron a todos, como por ejemplo cuando tuvimos que dar un oral en la escuela o hicimos alguna representación en el jardín de infantes”, expresó Fredy Villarreal Gerardo Viercovich

“Es un honor que Manuel haya sacado esta obra del cajoncito y ser parte de grupo de estos cuatro elegidos. Es una gran alegría. No llegué a ver la obra en 1991, pero sí la conocía”, reveló Nicolás Cabré Gerardo Viercovich

Ovación de pie para estos cuatro talentosos Gerardo Viercovich

Soledad Silveyra, Verónica Llinás, Rodrigo Noya, Pamela David, Fernando Lúpiz, Malena Guinzburg, Laura Oliva y Benjamín Rojas fueron algunas de las figuras del ambiente que se acercaron al Astral para disfrutar de esta obra de culto.

Soledad Silveyra, a pura sonrisa

Marta González se acercó al teatro Astral para acompañar a sus colegas desde la platea

Viviana Saconne asistió al Astral acompañada de una de sus hijas

Malena Guinzburg disfrutó de Los mosqueteros del rey junto a su novio y se mostró muy enamorada

El productor teatral Ariel Diwan asistió junto a su pareja

Pamela David le puso color a la noche con un vestido de raso en verde estridente

Verónica Llinás, que se prepara para estrenar Antígona en el baño, se divirtió posando para los fotógrafos Gerardo Viercovich

Acompañado por su mujer, el actor Jorge Schubert reapareció públicamente para acompañar el estreno Gerardo Viercovich

Con un look muy canchero, Benjamín Rojas posó ante los flashes minutos antes de la función Gerardo Viercovich

Muy elegante, Ana María Cores resaltó su look total black con una pashmina con flecos Gerardo Viercovich

Lidia Catalano llegó a la sala con mucha expectativa Gerardo Viercovich

Rodrigo Noya, que acaba de terminar un éxito como Un plan perfecto, disfrutó de esta obra como un fan más Gerardo Viercovich

Agus Agazzani, también parte del elenco de la obra protagonizada por Pedro Alfonso y Paula Chaves, dijo presente. La modelo realzó su look casual con un excéntrico abrigo de piel Gerardo Viercovich

Tras revelar que va a ser mamá con Damián Potenza, Sabrina Carballo no quiso perderse este estreno de lujo Gerardo Viercovich

Laura Oliva tampoco quiso quedarse afuera de esta función especial Gerardo Viercovich

Acompañada por su hija, Ana Acosta se puso todos los brillos para esta salida nocturna Gerardo Viercovich

Mercedes Oviedo aprovechó su noche de descanso con Tom, Dick y Harry para saludar a los protagonistas Gerardo Viercovich

Nancy Anka reapareció públicamente para reencontrarse con sus colegas Gerardo Viercovich

Lorena Paola optó por un vestido al cuerpo, botas bucaneras y un abrigo en off white Gerardo Viercovich

Boy Olmi fue otro de los que arrasó con los flashes. El actor combinó sus pantalones con una pashmina a lunares, marcando tendencia Gerardo Viercovich

Con sombrero al estilo Zorro, Fernando Lupiz fue uno de los que aplaudió a sus colegas de pie Gerardo Viercovich

Coqueluche: el regreso de la comedia blanca

Desde su estreno el pasado 16 de agosto, Coqueluche es un gran éxito en Calle Corrientes. Con Betiana Blum, Julieta Poggio, Mónica Villa, Agustín Sullivan y Mario Guerci, esta comedia -que fue un gran boom en los años 70- vuelve renovada para recordarnos que las apariencias engañan y que lo real siempre emerge con fuerza.

Dirigida por José María Muscari, Coqueluche está protagonizada por Betiana Blum, Julieta Poggio, Mario Guerci, Mónica Villa y Agustín Sullivan MOV

Con funciones de miércoles a domingo en el Multiteatro Comafi, esta puesta cuenta la historia de Juanita (interpretada por Julieta Poggio) que está al cuidado de unas monjas en un internado hasta que son invadidas por la epidemia de la tos convulsa (coqueluche). Para preservar a la joven del contagio, la madre superiora (Mónica Villa) la deja al cuidado de una actriz de teatro llamada Victoria (encarnada por Betiana Blum), que vive en la mansión de al lado. Sin embargo, su llegada la toma por sorpresa, ya que la diva está pasando un fin de semana de amor con su amante mucho menor que ella (Mario Guerci).

A esta nueva huésped se suma la sorpresiva visita del hijo de Victoria, dando así comienzo a una serie de enredos que harán reír al público de principio a fin. “Es una comedia como las de antes, con todo el amor, la ternura y la emoción de cuando las historias simples se vuelven complejas”, anticipa la sinopsis de esta nueva reversión dirigida por Muscari y producida por Tomás Rottemberg.

Todo el elenco en escena en una de los actos de Coqueluche MOV

Betiana Blum se lleva todos los aplausos. “La puesta de Muscari no es nada tranqui, es a lo Muscari. La puesta, la ropa, las luces, todo es deslumbrante”, destacó la actriz que es la primera vez que trabaja con este director MOV

Julieta Poggio y Mario Guerci arrancan más de un suspiro sobre el escenario. "No conocía la obra, pero en cuanto la leí me enamoré de ella. Y el hecho de que se reponga en la misma sala donde se estrenó hace 50 años le suma mucha magia", le dijo la ex Gran Hermano a LA NACION MOV

El elenco de Coqueluche en el saludo final mientras es ovacionado por sus colegas. Minutos después, Muscari subió al escenario para felicitarlos uno por uno MOV

Iliana Calabro, Roberto Piazza, Ingrid Grudke, Dan Breitman, Patricia Palmer, Romina Ricci, Sofía “Jujuy” Jiménez, Adabel Guerrero, Esther Goris, Christian Sancho y Celeste Muriega, Denise Dumas y Marcos Ginocchio, el último ganador de Gran Hermano, fueron algunos de los que no quisieron perderse esta nueva puesta de José María Muscari.

El director del barco. José María Muscari dejó sus outfits estridentes de lado y eligió un vestuario total black. Sin embargo, sus pantalones de cuero y sus botas le aportaron su sello propio MOV

Iliana Calabró aprovechó un huequito en la gira de Perdidamente para acompañar a su director en esta noche tan especial MOV

Anticipándose a la nueva estación, Ingrid Grudke le puso color a la noche con este modelo multicolor hasta los tobillos. Las botas de caña alta azul complementaron la propuesta primaveral MOV

Fiel a su estilo, Roberto Piazza no pasó desapercibido. El diseñador optó por unos jeans nevados que combinó con una remera de John Lennon MOV

Súper elegante, Romina Ricci optó por el clásico color que no pasa de moda MOV

Bien deportivo. Jogging, campera inflable y gorrita fueron los ítems elegidos por Dan Breitman para disfrutar de esta obra súper relajado MOV

Patricia Palmer fue otra de las que apostó por el color con un vestido en azul eléctrico. El abrigo en color pastel realzó su look MOV

Jujuy Jiménez también apostó por un look informal. Para hacerlo más elegante, lo combinó con botas de caña alta y un tapado tres cuartos MOV

Súper agradecida. Luisa Albinoni se acercó al Multiteatro para acompañar a José María Muscari; quien la hizo regresar a las tablas después de mucho tiempo MOV

Esther Goris fue otra de las actrices que fue a acompañar al famoso director y productor teatral. Hace unos meses, trabajó junto a él en Plagio, en el Teatro Regina MOV

Chica Sex. Fiel a la obra que protagoniza en Gorriti Art Center, Adabel Guerrero fue una de las más sensuales de la noche. La actriz y bailarina deslumbró con un outfit que mezcló encaje, transparencias y un profundo tajo MOV

Súper moderna, la diseñadora Adriana Costantini se destacó por su poncho irregular que combinó con unos panties engomados MOV

Manuela Viale se sumó a la tendencia europea al usar mocasines con medias MOV

Luly Drozdek dejó su panza al descubierto con una camisa top manga larga. La modelo y actriz combinó esta prenda con unos pantalones de cuero y unas botas con cierre MOV

Aunque tiene nuevo color de cabello, Milita Bora no pasó desapercibida. La cantante optó por una pollera larga, un top anudado y un abrigo con piel MOV

Camila Cavallo fue una de las presencias que más sorprendió. Luego de los rumores de que la ex de Mariano Martínez tuvo un affaire con Mario Guerci, la modelo estuvo en la platea y no dudó en arrobar al galán en varias de sus stories de Instagram MOV

Top con flecos y un pantalón súper ancho fue la apuesta de Nai Awada para esta salida nocturna MOV

Mientras disfruta de hacer tele con su papá, Mica Lapegue no se pierde ningún estreno. La actriz eligió un look informal que realzó con una chaqueta de cuero MOV

A pesar de estar en planos preparativos por su casamiento, Celeste Muriega y Christian Sancho también se acercaron a la calle Corrientes para apoyar a su amigo y director en Sex. Esta vez la pareja sorprendió al no engamar sus looks. Mientras ella apostó por el denim, el prefirió la formalidad de un traje MOV

Valeria Archimó también aprovechó el descanso de Sex para hacerle el aguante a Muscari. La actriz y bailarina llamó la atención con su abrigo de piel MOV

Piel, lunares y brillos fueron los elegidos de Linda Peretz para esta función especial MOV

Mirta Wons también aprovechó su break en la gira de Perdidamente para ver teatro. La actriz se mostró a la moda con una camisa de estampa animal print MOV

El coreógrafo Marcelo Iripino también disfrutó de esta puesta teatral MOV

Siempre excéntrico, Gabriel Usandivaras sorprendió con un accesorio muy particular: un sobre con trama que llevaba prendido a su mano MOV

Después de ser destacado por la Legislatura Porteña como Personalidad destacada de la Ciudad, Matías Napp acudió a esta velada donde fue felicitado por el gran reconocimiento MOV

Tras renunciar a Intrusos, Maite Peñoñori disfrutó de la noche porteña antes de su vuelta a LAM el próximo lunes MOV

Pampito tampoco quiso perderse este estreno MOV

Mariana Brey fue otra de las que enfrentó las bajas temperaturas con un abrigo de piel MOV

Toda de negro, Virginia Gallardo posó con su característica sonrisa antes de entrar a la sala MOV

Socios y compañeros de teatro. Paula Varela y Rodrigo Lussich también dijeron presente. Mientras que la panelista eligió un vestido al cuerpo de lanilla que combinó con una camperita de cuero, el conductor de eltrece apostó por el denim MOV

Después de desmentir una y otra vez su affaire con Julieta Poggio, las alarmas volvieron a encenderse cuando Marcos, el ganador de GH, apareció en el Multiteatro MOV

Además de la presencia de Marcos, Julieta Poggio estuvo acompañada por su familia MOV

Denise Dumas, quien acaba de debutar como conductora de El debate del Bailando, eligió un look black and white para esta noche de invierno MOV

La conductora disfrutó de Coqueluche en familia junto a sus cuatro hijos MOV

Otro de los chicos reality que estuvo en la platea fue Antonio, exparticipante de MasterChef que se ganó el cariño del público desde la primera emisión MOV