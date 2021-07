La Academia: Romina Richi volvió a hablar de sus “amigos con derechos”

“Tengo amigos con derechos. No me enamoro, porque somos amigos desde hace muchos años, pero los amo. Claro que se puede dar amor a varios, pero no son parejas, son amigos”, reiteró Romina Richi en la pista de ShowMatch, luego de haber confesado que uno de esos amigos es su colega chileno Gonzalo Valenzuela.

Luego, junto a su compañero, Juan Manuel Palau, mostró su propuesta para el quinto ritmo de “La Academia”, el samba de salón. Tras verlos, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño del voto secreto: “A mí me gusta como trabaja este equipo. Tienen química. Tal vez no me gustó mucho la coreografía, esa cosa de slow permanente... Me gustan las versiones más ágiles. Estuvo bien hecho, pero es una cuestión de gustos. Esta vez, a mí no me convenció”.

Pampita Ardohain coincidió con el conductor de Los ángeles de la mañana: “Me pasó parecido: lo vi lento, sin fuerza y no me sorprendió. En algún momento hasta se preveía el truco que venía. Faltó baile, hubo mucha pose. Yo los vi brillar mucho más en otras ocasiones, pero esta vez no me dejó nada (4).

“Coincido con mis compañeros. Decidir ir por el lado lento es muy difícil porque queda toda la técnica a la vista y ella quedó muy expuesta. El ballroom es muy difícil y tampoco hubo acting. Faltó baile. Y los trucos lo mismo: ya vimos que tiene una gran apertura de piernas, pero falta explorar cosas distintas. (5).

“Me pasó lo mismo... La vi más prolija en algunas cosas: la punta de los pies, los brazos. Pero los vi lentos. No vi samba y no me convenció”, cerró Hernán Piquín (4).

LA NACION