Romina Ricci confesó que Gonzalo Valenzuela es un amigo “con derechos”

Desde que Romina Ricci pisó la pista de “La Academia” mostró su costado más osado. La actriz decidió sumergirse en el juego y divertirse, nada de andar generando intrigas porque, como todos saben, el certamen que conduce Marcelo Tinelli tiene mucho condimento extra además del baile. En esta oportunidad, la actriz fue consultada sobre su vínculo con Gonzalo Valenzuela, con quien se la vio muy cariñosa semanas atrás. Y ella, lejos de esquivar la pregunta, respondió con total sinceridad.

En La previa de La Academia quisieron saber de qué naturaleza era el vínculo que la unía con el chileno y así se lo preguntó el panelista Gabriel Fernández. “ ¿Con Gonzalo Valenzuela tenés derechos? ¿Es una amistad con derechos?”, lanzó. A lo que Ricci contestó: “¡Sí! Obvio” . Entonces quisieron saber saber más: ”¿Sí? ¡Me encanta esta pareja! ¿Hace mucho? ¡Ojo con las fechas!”. “Hace mil, hace mucho”, reveló la actriz.

El resto del panel amplió el cuestionario. “¿Todos los derechos? ¿Todos? Perdón que haga esta pregunta”, le consultaron. Sin pelos en la lengua, la actriz dijo que sí. Fue Celeste Muriega, quien luego quiso saber por qué no daban un pasito más. “Porque está bien así. No quiero tener novio en este momento, no tengo tiempo. Es un amigo”, contestó.

“¿Es un touch and go?”, insistió Fernández. “Touch and go no es lo mismo. Es un amigo. ¿Ustedes qué quieren saber (...)?, retrucó pícara y agregó: “Somos amigos, tengo muchos amigos que amo, que adoro y si eventualmente puede pasar algo, pasa. ¿Por qué hay que investigar tanto? ¿Tienen relaciones sexuales o no?”.

Recordemos que el mes pasado, Valenzuela visitó la Argentina, tras separarse de la madre de su hija Valentina, María Gracia Omegna, y se instaló un tiempo para ver a sus otros hijos fruto de su relación con Juana Viale. Además si hizo tiempo para ir a ver la obra Sex, de José María Muscari, de la que participa Ricci. Fue en ese contexto en que se los vio muy cariñosos y comenzaron las especulaciones. Sobre Sex, Romina contó: “Siempre es un festejo hacer la obra. Martín (Salwe, notero) me preguntó si el fin de semana hubo pasión y le dije que sí, que siempre hay pasión”. Entonces Lizardo Ponce preguntó si estaba enamorada y era correspondida y ella contestó: “No estoy enamorada. Tengo amigos que amo, pero no es el enamoramiento pasional que conocemos. Son amigos que tengo hace años”.

