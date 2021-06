La Academia: Ulises Bueno sorprendió como Sabina y Débora Plager como Elton John

La noche del lunes en La Academia presentó dos imitaciones que convencieron mucho al jurado. Por un lado, la encargada de abrir la pista fue Débora Plager, que se puso en la piel de Elton John, y más adelante, Ulises Bueno interpretó a Joaquín Sabina.

Irreconocible bajo su maquillaje, Débora llegó al piso y se animó a hablar con Marcelo Tinelli procurando no salir de su caracterización como Elton. Al momento de la devolución, Ángel de Brito felicitó a la periodista: “La vi mucho mejor que en la primera gala. En el cubo no me gustó, la veo mucho más relajada y eso le sirve. Pero va a tener que pelar toda la parte histriónica, que la tiene, porque es brava” (5). En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain también elogió a la participante, y agregó: “La vi muy comprometida en eso de meterse en el personaje. Me sorprendió, me gustó bastante” (voto secreto).

A continuación, Jimena Barón opinó que era súper jugado “que Débora hiciera de un hombre”, destacó también el vestuario y la presentación: “A mí me dio show, que es lo que siempre pido. Y el equipo acompañó con protagonismo, destreza y excelencia” (7). Por último, Hernán Piquín aplaudió el número, y exclamó: “Me encantó verlos, me encantó el desplazamiento en toda la pista, y Débora te vi muy cómoda en esto, te felicito” (7).

De voz ronca, whisky en mano y un cigarrillo, Ulises Bueno sorprendió totalmente personificado como Sabina, y entre risas confesó por qué motivo quiso imitar al español: “Lo elegí porque no baila”. En ese momento, M arcelo Tinelli le preguntó al jurado si ellos eran fans de Sabina, y Jimena Barón confesó: “A mí me gusta, pero no me trae buenos recuerdos. Me lleva a mi ex”.

Cuando llegó la instancia de las devoluciones, De Brito consideró que hubo cosas que le gustaron, y otras que no: “Me pareció bien la elección del personaje, pero no me gustó que no hayas hecho la previa como Sabina” (6). Pampita destacó la química de la pareja “que traspasa todo”, y detalló: “Estaba muy bien caracterizado, y la voz muy bien lograda. Muy buena gala para ustedes” (voto secreto).

“Es muy pila la elección” aseguró Barón, que luego agregó: “No estás tan lejos de Sabina, creo que la parte vocal fue muy acertada. Te quedó espectacular” (6). Y en el cierre, Piquín concluyó: “Es como si estuviera Sabina acá. Muy buena la coreografía” (7).

LA NACION