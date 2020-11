La curiosa anécdota con la que Cinthia Fernández recordó a Ricardo Fort, en el día en que cumpliría 52 años

5 de noviembre de 2020 • 11:59

Ricardo Fort cumpliría hoy 52 años y, en Los ángeles de la mañana le rindieron homenaje a través de anécdotas y con un compilado de sus más recordadas apariciones televisivas.

"Era una vulnerabilidad que le costaba muchísimo manejar, se exacerbaba con los medios y atacaba, a manera de defensa. Los que formábamos parte de su entorno intentábamos contenerlo", explicó César Carozza, su abogado y amigo. "Estuvo proscripto durante 9 meses por gente del eltrece y de América. Adrián Suar, en un momento determinado y después de una pelea que Ricardo tuvo con Flavio Mendoza, dijo con mucha amabilidad que le parecía que no daba para ese tipo de agresiones. Eso se fue limando y con el tiempo le reconocieron un lugar".

Carozza recordó que el debut mediático de Fort fue a través de una pelea con Moria Casán. "Yo era el abogado de los dos", reconoció. "En la intimidad era un tipo muy sensible y a veces le jugaba en contra porque era un boomerang y le sacaba lo peor. Yo creo que tenía la depresión de los logros y por eso nunca terminaba de ser feliz. Debería haber hecho terapia. Hoy es un icono pop pero en ese momento no lo reconocieron. Fue un gran productor", señaló.

Según el abogado, la relación más importante de Ricardo fue Gustavo Martínez, quien hoy es el tutor de sus hijos Martha y Felipe. "No sé si fue su gran amor pero el lugar que le dio en su vida me hace pensar eso. Y siguieron viviendo juntos después de separarse, y con las otras parejas de Ricardo. Gustavo lo contenía mucho. Ricardo necesitaba contención constante; a veces me llamaba a las 2 de la mañana llorando porque se había peleado con alguien", señaló.

Cinthia Fernández, panelista del ciclo de eltrece, también recordó una anécdota con Fort. "Yo estaba embarazada y un día, a las 3 de la mañana, tuve antojo de un chocolate en particular. Estaba sola porque mi ex se había ido a tomar algo con amigos, como siempre. Lo puse en Twitter y enseguida Ricardo me escribió por privado y me dijo que al día siguiente me mandaba a casa ese chocolate. Pensé que era un chiste, pero me escribió alguien que estaba con él en ese momento, me pidió la dirección y al día siguiente me mando un montón de chocolates. Estuvo comiéndolos durante un año y medio".