22 de abril de 2020

El rubro textil es uno de los más afectados por la pandemia. Diseñadores y casas de ropa tienen un doble problema: por un lado no poder abrir sus locales, por el otro una clientela que no sale de su casa, por ende no necesita renovar tanto lo que usa.

Y en el caso de Paz Cornú , se suma un tercer eje, que es el tipo de ropa que ella crea y vende, orientada a un cuidado de la estética que no es compatible con quedarse en casa .

Consultada sobre este tema por Chiche Gelblung para su programa de Crónica TV, la diseñadora se mostró desesperada: "Tengo negocio al público, y más que todo hago fabricación al por mayor. Un mes antes de la cuarentena ya no vendía nada, no entraba gente a los locales. No se movía. De un día para el otro me encontré con puros gastos y sin que entre plata ".

A medida que avanzaba su relato, la voz de Paz comenzó a quebrarse, especialmente a la hora de hablar sobre la gente que trabaja para su marca: "Estoy súper angustiada, no duermo desde hace varios días. Tengo que elegir entre la empresa y la gente. Es muy feo porque mi gente es lo más importante que tengo, pero no sé cómo hacer. No me entra plata".

El caso de Paz Cornú es igual a muchos otros, que sin respaldo, ven como el sueño de una vida termina para siempre. "Es imposible mantener un negocio sin ingresos. No hay magia. Me costó veinte años armar esto, busco alternativas pero no es fácil. Estoy haciendo venta online pero también es complicado porque yo vendo un producto que para usarlo la gente tiene que poder moverse. Estoy en el medio del mar, sin saber para dónde ir".

Quebrada en llanto, y a pesar de que Gelblung trataba de consolarla, Paz aseguró que más que nunca se aferró "a la vía espiritual, es lo único que me sostiene. No quiero fallarle a la gente pero no sé cómo hacer. Lo único que quiero es poder pagar los sueldos ".