La emotiva despedida de Sandra Borghi de Nosotros a la mañana: lágrimas, sorpresas y un sueño hecho realidad

Este viernes fue el último programa de Sandra Borghi en Nosotros a la mañana. Después de tres años, la periodista se bajó del matutino de eltrece para conducir junto a Luis Otero el noticiero del mediodía y se despidió a pura emoción. Antes de dedicarle unas tiernas palabras a todos sus compañeros, la conductora presentó a quien quedará en su lugar desde el próximo lunes: la periodista Mariel Di Lenarda.

“Bueno, va a continuar en este lugar, va a acompañarlos todas las mañanas una persona que quiero mucho, que admiro profesionalmente. Nos conocemos desde muy chiquitas, cuando trabajábamos las dos en la calle y no teníamos un mango (compartíamos las expensas, un mes pagaba ella y otro yo). Es una persona muy especial para mí, la adoro. Estoy muy feliz y orgullosa de que vaya a quedar ella, es como que dejo algo mío en este lugar. Con ustedes, la reconocida periodista Mariel Di Lenarda ”, anunció Borghi con bombos y platillos.

Luego del gran recibimiento por parte de todo el equipo, la periodista que ya ha sido parte del ciclo en más de una oportunidad, tomó la palabra: “Yo estuve en el panel de Nosotros... No hubo nada que pensar, no tuve mucho tiempo tampoco. Este programa es hermoso”, expresó mientras bromeaban con que después del lunes se terminaba su buena reputación como periodista en Casa de Gobierno. Y en referencia a su amiga, dijo: “ Esto sos vos, un corazón enorme, generosa como pocas, presente como pocas. Ella mueve cielo y tierra, pero te resuelve lo que sea. Ojalá pueda estar a la altura ”.

La despedida

“Es el último programa de Sandra”, anunció Joaquín “Pollo” Álvarez alrededor de las 11.30 de este viernes, mientras le dedicaba unas palabras a su coequiper durante estos tres años. “Este programa es transparente, a corazón abierto y cuando me entero de la noticia de Sandra se me parte el corazón. No somos amigos de toda la vida, te conozco hace tres años”, le dijo el conductor muy emocionado mirando a su compañera a los ojos.

Y mientras hacía fuerzas para no llorar, continuó con su discurso: “Primero, te quiero decir que me pone muy contento que vayas a cumplir un sueño. Segundo, que te agradezco porque gracias a tu humildad como compañera y mamá (porque a veces me tratás como a un hijo) me hiciste crecer mucho a mí. Ese chiste de que hago todo el tiempo de que ella me cuida es verdad, porque hay un montón de momentos en los que yo flaqueo y ella me agarra de la mano y me cuida cuando nadie me ve para que yo no quede expuesto ”, confesó con los ojos vidriosos.

“Te agradezco por eso, por hacerme crecer, por esta amistad. Te quiero horrores y este programa se podría llamar tranquilamente Sandra Borghi. Estás desde el día uno y sos nuestro pilar, nunca vas a dejar de estar acá. Te deseo lo mejor para lo que viene”, agregó mientras se secaba las lágrimas y se fundía en un abrazo con su amiga.

“Una de las cosas que más me va a costar es la gente, mis compañeros, los nuevos y viejos”, comenzó Borghi mientras se acercaba uno a uno a los integrantes del panel para dedicarle unas palabras. “Monti: estaba tan contenta de trabajar con vos, siempre quise trabajar con vos y fue un sueño cumplido. Pau [en referencia a Paula Trapani]: te miraba cuando estabas en Telefe y quería ser como vos. Hiciste un carrerón. Chiquito [en referencia a Pablo Montagna]: viniste a despedirme. Nuestra relación empezó peleándonos mucho y terminamos amigos”, expresó.

“Pampa [Mónaco]: crack de los crack, una bestia trabajando. Lo admiro, lo miro, me hace señas y ya entiendo todo. Andrea [Bisso]: empezamos desde chiquitas y terminamos juntas acá, y mi amiga [en referencia a Mariel] que para mí es lo mejor que dejo, una profesional enorme. Bien merecido este lugar, lo va a hacer mucho mejor que yo seguro, porque es bien rigurosa, bien profesional, buena persona y te va a cuidar”, dijo mirándolo al Pollo.

Tras despedir con un abrazo a todos los técnicos, camarógrafos y productores detrás de cámara, Borghi recibió una sorpresa inesperada: el llamado de su mamá Rosa. “Tengo que reponerme porque estoy llorando un montón. Este es un sueño de todos: de mi marido, mío y de ella que ella conduzca este noticiero del mediodía. Hija de mi vida te lo merecés porque sos una gran luchadora”, compartió la mujer muy conmovida.

Con un ramo de flores en mano y en medio de un mar de lágrimas, la periodista se despidió del ciclo que la tuvo al frente de las mañanas de eltrece desde 2019: “Bueno, me voy. Gracias de corazón, ¡los amo!”, remató.