Los usuarios de las redes sociales manifestaron en el último tiempo la constante suba de los precios de los alquileres y las dificultades que enfrentaron a la hora de conseguir una vivienda. En este contexto, Juana Repetto y Sandra Borghi relataron el drama que les acechó cuando les informaron de la no continuación de su contrato o del notable aumento del precio en sus casas. Así, las celebridades manifestaron su decisión de mudarse y contaron el proceso.

“Les quiero contar que, lamentablemente, nos tenemos que ir de esta casa”, comenzó Juana Repetto, a través de un video en sus Stories de Instagram, donde acumuló más de un millón y medio de seguidores. La actriz relató que deberá abandonar su vivienda a fin de año, junto a sus dos hijos, Belisario y Toribio, y su pareja, Sebastián Graviotto, debido a que no les renovarán el contrato de alquiler.

La intérprete, visiblemente resignada, detalló: “Nosotros alquilamos y en diciembre, la fecha en la que justamente Sebastián se va a trabajar, me tengo que mudar sola. Bueno, en realidad sola no, porque tengo un montón de familia y amigos que me acompañan. Mis suegros y demás”.

A su vez, compartió otro video para profundizar en los motivos que llevaron a la familia a tomar la decisión de mudarse y contó la conversación que mantuvo con la dueña del departamento en el que viven actualmente. “Nos mudamos porque no nos renuevan el alquiler, porque viene a vivir la hija de la dueña de la casa. Baldazo de agua fría”, expresó.

Y continuó: “Fui a pagarle el alquiler a principios de noviembre y le dije: ‘¿Podríamos hablar ya de la renovación del contrato del año que viene?’. Y ella me dice: ‘No’. Y dije: ‘¿Y cuándo me pensabas avisar?’. Así que un fin de año movidito”.

Además, la actriz destacó que pretende regalar algunas de sus pertenencias a sus seguidores, a través de un sorteo. “Mucha gente me dice que por qué no dono las cosas a un barrio humilde, a un hospital o a alguna provincia o comedor. La realidad es que nosotros donamos seguido, así que decidí hacer un sorteo”, señaló.

El difícil momento de Sandra Borghi tras el aumento que sufrió en su alquiler: “Un largo camino”

La dificultad que rodea a los argentinos con los alquileres también la afrontó Sandra Borghi. La periodista relató en su cuenta de Instagram el “largo camino” que le esperó a la hora de tener que mudarse a una vivienda que tuvo que remodelar y mostró el resultado con sus más de 255 mil seguidores.

“Este es el proyecto más importante de mi vida”, aseveró. Y siguió: “Les quiero contar de un nuevo desafío que estamos encarando con mi marido y mis hijos. Nos tenemos que mudar, tenemos que dejar el departamento donde vivimos hoy porque no podemos afrontar más el alquiler. La realidad misma de lo que vivimos muchos argentinos hoy”.

La comunicadora mostró el antes y el después de la nueva casa que ocuparán. “Decidimos hacernos cargo de un departamento muy viejo, que tenemos que remodelar estructuralmente, porque es muy antiguo, de época, y que sería un riesgo irnos a vivir en el estado en el que está”, señaló. Y destacó: “Nos da mucho miedo este desafío, pero a la vez nos tiene a todos muy entusiasmados”.