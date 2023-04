Sandra Borghi sorprendió a su hijo por su cumpleaños con un impensado regalo de parte de Lionel Messi

escuchar

En las últimas horas, Sandra Borghi se convirtió, ante la mirada de muchos niños - e incluso de varios adultos- en la mejor mamá de todo el mundo. Y es que, como regalo de cumpleaños para su hijo Valentín, concretó uno de sus mayores sueños al conseguir un saludo del mismísimo Lionel Messi.

Messi es uno de los jugadores más queridos del público, no solo por su gran habilidad al momento de salir a la cancha, sino también por su sencillez, su humildad y su cariño al momento de vincularse con sus fans. El amor que el público siente por él -especialmente el de los argentinos- no hizo más que aumentar cuando, el 18 de diciembre del 2022, levantó en alto la Copa del Mundo.

Es por eso que, hoy más que nunca, son miles los niños que lo quieren como si fuese uno más de la familia, y allí se incluye a Valentín, el hijo del medio de Sandra Borghi. Determinada, y a sabiendas de que es su mayor ídolo, la conductora de Mediodía Noticias (eltrece) movió todos sus contactos para conseguir un saludo de su parte.

“Hola Valentín, feliz cumple. Bueno, nada, espero que la pases lindo, que disfrutes de tu día. Desde acá te mando un abrazo y todo lo mejor. Cuidate mucho”, le dijo el campeón del mundo, con una gran sonrisa, en el video que le envió para la fecha especial. Apenas lo vio en la pantalla, el pequeño pegó un salto, abandonó la silla y empezó a sacudir la cabeza con incredulidad. Finalmente, ya más tranquilo y tras constatar con su madre que era real, lo terminó de ver con los ojos abiertos de par en par.

Sandra Borghi junto a Valentín en el Monumental durante el encuentro de la selección argentina contra Panamá

Junto a la publicación en la que compartió tanto el mensaje del rosarino como la reacción de su hijo, Sandra escribió: “¡Sueño cumplido! Era lo que él más quería en su vida. Se acuesta mirando los goles y se despierta con los partidos de Leo Messi. Yo creo que ni Messi, ni su bella y humilde familia son conscientes de todo lo que nos pasa al común de los mortales. Esto fue posible gracias al corazón enorme de Celia, la mamá del gran Messi. Esa mujer que con su sencillez todo lo entiende y todo lo siente. Te amo Celia”.

Y continuó: “Y yo por un hijo, los que me conocen ya lo saben, bajo las nubes del cielo si ellos me lo piden, soy capaz de todo y más. Gracias Leo por tanto. Ya la vida te demuestra todo el tiempo lo grande que sos, pero no me voy a cansar de decirlo. Hoy tu mensaje convirtió a mi hijo en el niño más feliz de la tierra con sus 12 años”.

Finalmente, tras agradecer una vez más tanto al 10 como a su familia, le dedicó unas palabras a Valentín: “Para vos hijo querido lo mejor del mundo. Siempre voy a estar para acompañarte en todo lo que desees y sueñes. En todo lo que te propongas en la vida. En todo lo que te haga feliz. Porque tu felicidad es la mía. Porque sos mi vida entera como tus hermanas y porque ustedes me hicieron y me hacen la mujer más feliz de la tierra. Te amo”.

