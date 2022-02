Luis Otero y Sandra Borghi, la nueva dupla del noticiero de los mediodías de eltrece

Luis Otero y Sandra Borghi encabezarán el nuevo noticiero de los mediodías de eltrece , que según pudo averiguar LA NACION debutará el próximo lunes 28 de febrero e irá de 13 a 14.30 hs.

El mismo ya no se llamará Notitrece, tendrá un nuevo estudio y escenografía y entre otros serán parte Nazarena Di Serio, que ya no hará el Pronóstico del Tiempo (ya que esa sección será cubierta por Marina Senuk), sino Redes, Ignacio González Prieto y Marcelo Fiasche. Respecto a las ausencias, parece un hecho que no solo Sergio Lapegüe dejará de formar parte del mismo, sino también Silvia Martínez Cassina.

En las próximas horas se definirá si Borghi continuará en los otros dos ciclos de televisión de los que forma parte: Nosotros a la mañana (lunes a viernes 9.30 a 11.45 en eltrece) y el noticiero Esto Está Pasando (lunes a viernes de 16 a 18 en TN Todo Noticias). Todo indicaría que no.

Luis Otero vuelve a la señal tras su breve paso por la política y Sandra Borghi suma un nuevo desafío televisivo Prensa TN

“Se está preparando un producto muy lindo y muy enfocado en los problemas de la gente desde la mirada de dos personas de barrio, como somos Sandra y yo”, aseguró Luis Otero en diálogo con TN.

Por su parte, Borghi también resaltó la esencia del noticiero que piensan hacer: “Para mí, la manera de contar las noticias fue, es y será desde la calle y desde la gente. Más allá de que ahora voy a estar en un estudio enorme, con un compañero enorme, la verdad es que siento que soy una periodista de la calle, de la gente, del móvil”.

“De alguna manera vamos a estar los dos en contacto con nuestro público, con las personas nos eligen”, agregó la conductora.

Presentación en Telenoche

“Queremos contarles algo lindo”, adelantó hace unos días Diego Leuco en el emblemático noticiero nocturno de la señal. “Porque cuando hay un día de intensidad periodística, hay que traer a un periodista, a un número uno”, agregó Luciana Geuna. La cámara, entonces, enfocó a un sonriente Luis Otero, que los esperaba sentado en uno de los sillones del estudio.

Luis Otero y Sandra Borghi encabezarán el nuevo noticiero de eltrece: “Nos enfocaremos en la gente” https://t.co/g64APmUJtW pic.twitter.com/bs3J51yfQm — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 9, 2022

“La primera vez que podemos desplegar una sonrisa así en este programa tremendo”, expresó el invitado, en referencia al tema casi excluyente de esa noche en el noticiero: las víctimas de la cocaína adulterada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

“Estás en tu casa; en este estudio que te tuvo tantos años, contanos todo”, inquirió, entonces, Leuco. Y quien fue la cara durante décadas del noticiero del mediodía del canal tomó entonces la palabra: “Estamos en casa nuevamente. Sabés que tengo una sensación tan fuerte.., Una emoción tan grande de estar acá con ustedes... Saludé a todos los que me encontré por los pasillos, creo que saludé hasta a las puertas; y la emoción me ganó varias veces. No quiero hablar mucho porque me voy a poner a lagrimear”.

Geuna, entonces, le confesó que estaba nerviosa de tenerlo en el piso, porque desde siempre fue televidente de sus programas. “Si vos tenés nervios, ¡imaginate yo! Estoy como el primer día, el 17 de diciembre de 1983″, explicó Otero, quien recordó que entró en el canal “para hacer locución en off”. Luego, contó un poco de qué se trata el nuevo proyecto que lo tendrá como protagonista: “Estoy volviendo a un ciclo nuevo, a un desafío nuevo, a un trabajo que ya conozco bastante, pero con un equipo espectacular que se está armando y que es para el mediodía de eltrece”.

En marzo del 2019, Otero se despidió de Noticiero Trece. Con una profunda emoción, acompañado por su compañera de conducción Silvia Martínez Cassina, el periodista anunciaba que estaba listo para tomar un nuevo rumbo en su vida, la política. “Después de estos 35 años en esta casa, porque este canal es mi casa, voy a empezar a trabajar por mi casa de toda la vida. Hace 56 años que vivo en Avellaneda, desde que nací. Conozco Avellaneda y a sus vecinos, vivo en la casa donde se crio mi madre, y me crie yo y también mis hijos. Nunca me mudé de ahí, y lo que siempre quise hacer fue servir a los demás”, expresó Otero y agregó: “Lo que quiero es servir, ya no me alcanzaba con contar lo que pasa, lo que quiero es hacer cosas para poder construir una Avellaneda mejor”.

Sin embargo, el mundo de la política no resultó ser lo que Otero esperaba, y luego de un tiempo trabajando dentro de Juntos por el Cambio, decidió en agosto de ese año renunciar al comité de la UCR de Avellaneda argumentando “diferencias esenciales, acumuladas e inaceptables” con las autoridades del partido. Y, a partir de ese paso al costado, llegó una nueva posibilidad de reencontrarse con su primer amor, el periodismo.

El noticiero tendrá nuevo nombre, nueva escenografía y habrá algunos cambios entre sus columnistas Prensa TN

Como adelantó LA NACION en su momento, Otero fue convocado por las autoridades del canal para volver a sumarse a sus filas y él mismo confirmó que retomará su lugar en el noticiero del mediodía a partir de la inminente salida de quien fue su reemplazante, Sergio Lapegüe.

Hace algunos meses, Lapegüe anunció que después de un año muy movilizante en lo personal -estuvo muy grave tras contagiarse de coronavirus, en febrero de este año-, dejaría libre su puesto en el Noti Trece con la idea de poder trabajar un poco menos y estar más tranquilo. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde cometió un ligero gaffe al no mencionar a una de sus compañeras.

“Eran muchas horas de aire; estaba verdaderamente cansado y después de haber tocado fondo con el Covid, como ustedes saben, tomé la determinación de disfrutar más de la familia, de mis amigos, de mis tiempos libres; ir al gimnasio, tocar la guitarra con mis amigos de la banda, estar más tiempo con mi mamá, que eso no lo podía hacer, estar más tiempo con mis hijos”, explicó el conductor.