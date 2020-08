La "historia oculta" detrás de la separación de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Nicole Neumann dio a conocer la "historia oculta" detrás de su separación de Fabián Cubero Fuente: Archivo

Este viernes, se conocieron detalles secretos de la separación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Quien dio a conocer la información fue Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, luego de una extensa charla que tuvo con la modelo en privado.

"Nicole se enojó a partir de los dichos de Cinthia [Fernández] por todos los programas. Entiende que todo lo que dice viene del lado de Mica Viciconte", comenzó la panelista sobre los motivos que la llevaron a Nicole a romper el silencio y revelar las causas de la mala relación que mantienen a diario.

Mientras aseguraba que todo lo que relataba se ajustaba a "la palabra de Nicole", Latorre contó con lujo de detalles las razones que los llevaron a separarse: "A ella Cubero no le interesa más, ella se desenamoró. No le calentó más. Me dijo que él es buen tipo, que no tuvo nunca ni un sí ni un no. Ella asume la culpa de la separación. Al principio trató de remarla. Dejaron de tener temas de conversación, no le atraía más como hombre, dejaron de compartir cosas. A él le costó muchísimo asumirlo. Se habló mucho y él siempre creyó que ella iba a cambiar de opinión", señaló.

"Ella cree que todo esto forma parte de un despecho y es como una venganza, no la soltó. Cuando se fue a Italia [momento en que se la vinculó sentimentalmente con Pablo Cosentino], hacia cuatro meses que estaba separada. Dormían en cuartos diferentes porque él le pidió tiempo para asimilarlo, le costaba mudarse y no vivir más con las hijas", agregó.

Y enseguida, confirmó las versiones que circularon hace unas semanas sobre el trato que Mica Viciconte tendría con las tres menores. "Nicole las había mandado con un pote de vitamina C y se lo tiró a la basura, no le quiso imprimir cosas del colegio y las chicas volvieron a su casa depiladas. Eso le pareció un horror. También es cierto lo de los gritos. Todo esto está en la Justicia. Ella espera no llegar a una Cámara Gesell, pero hasta pensó en pedir pericias psicológicas", señaló.

En cuanto a cómo es su trato diario, Latorre remarcó la falta de comunicación que Neumann tiene con el padre de sus hijas. "Desde que empezó la cuarentena le cuesta mucho la comunicación. No tiene el teléfono ni de la casa de ellos ni de Mica. Ella le compró dos celulares a las nenas más grandes porque no tiene contacto cuando van a la casa del padre. El les bajó una aplicación donde puede prenderlos y apagarlos desde su casa y que tiene un GPS para rastrearlas donde están. Y cada vez que iban las nenas, se los bloqueaba para que no se puedan comunicar con la madre", reveló tras asegurar que Nicole hizo una presentación en la Justicia por este tema.

Tras advertir que a la panelista de Nosotros a la mañana sólo le interesa el bienestar de Indiana, Sienna y Allegra, la mediática contó los continuos esfuerzos de la modelo por dejar los conflictos a un costado. "Hace poco le ofreció terminar con este circo de no poder mostrar a las chicas en redes. El le pide 3 millones de pesos por eso. Nicole dice que como no tiene trabajo, su única fuente de ingreso es mandarle multas. Que cuando sube una foto, si se le ve un codo o un tobillo a alguna de las chicas, le manda multa. El ve todo lo que hace en redes desde una cuenta trucha", confesó mientras aclaró que el futbolista le debe plata del colegio y de remedios.

Sin embargo, lo que más sorprendió a las panelistas en el piso fue la actitud que tuvo Neumann cuando se enteró que era Covid positivo: "Nicole le ofreció instalarse en su casa para estar cerca de sus hijas. Le propuso vivir juntos en cuarentena porque tiene varios cuartos, incluso le dijo si quería ir con Mica que vaya porque no tiene ayuda de nadie. Y él no apareció más", resaltó.

Con respecto a las sospechas sobre quién pudo haber filtrado el resultado del test de la modelo, todas las miradas apuntan a Viciconte. "Ella se hace el hisopado, no se lo contó a nadie más que a Fabián y a su abogado, y Nicolás Magaldi el lunes abrió el programa con eso", concluyó Latorre.