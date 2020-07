Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2020 • 02:04

En este 9 de Julio, día en el que Canal 9 cumplió sesenta años, la emisión de Bendita comenzó con un compilado de todo lo que sucedió a lo largo de la jornada. Con el sello habitual del ciclo, el clip mostró en tono de humor algunos de los momentos más importantes del día, pero Beto Casella y los panelistas se sorprendieron al ver a Mercedes Ninci conmovida hasta las lágrimas. El episodio la convirtió en uno de los temas más hablados en Twitter.

Cuando terminó el informe, que mostraba a la Mona Giménez cantando el Himno Nacional, como al pequeño fan de Toy Story que recibía los regalos por parte de Fede Bal, y también el lamentable episodio de violencia que sufrieron los movileros de C5N, Ninci reflexionó entre lágrimas sobre cuál era la Argentina que quería, y qué le habían despertado las imágenes.

Edith Hermida le preguntó si ya se encontraba bien y qué le había pasado, y Ninci expresó: "En el informe salieron cosas que fueron muy emotivas. Primero el cumpleaños del chiquito, que es el hijo que todos quisiéramos tener. También la presencia de Mercedes Sosa, a la que conocí mucho de chica y era una mujer tan sencilla y tan inmensa, y tan divina. Y la Mona Jiménez cantando en el teatro Libertador San martín, nuestro teatro de Córdoba, y toda la violencia que hubo hoy. Es toda la Argentina que uno quiere, la de Mercedes Sosa y la del nene, y toda la que no queremos, que es la violencia que hubo hoy contra el movilero Lautaro, que hubo contra Diego Leuco, que hay contra periodistas que piensan diferente. No me gusta, esa Argentina de la violencia no me gusta. Quiero la Argentina del nene, quiero la Argentina del himno y quiero la Argentina que soñó la negra Sosa".