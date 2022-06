La sorpresiva presentación de la hija del bajista de La Renga en La Voz Argentina y el show de imitaciones de Lali y Soledad Pastorutti

En otra noche de audiciones a ciegas, los coaches protagonizaron una nueva batalla para armar sus equipos y encarar las pr贸ximas instancias de La Voz Argentina.

La primera de las participantes en probar suerte fue Jazm铆n Sparta, una chica de 19 a帽os de la localidad bonaerense de Quilmes. 鈥淪i se dan vuelta todos, no tengo ni que pensarlo: me ir铆a con Ricardo Montaner, porque me parece una persona muy centrada y muy sabia, no solo en lo musical鈥, expres贸, antes de brindar una versi贸n de 鈥淓l adivino鈥, de Abel Pintos.

Al promediar su presentaci贸n, el autor de 鈥淐achita鈥 gir贸 su butaca, seguido por Soledad Pastorutti y por Mau y Ricky, que tambi茅n se mostraron interesados en incorporar a Jazm铆n a su teams. En el 煤ltimo acorde, Lali Esp贸sito tambi茅n se sum贸 a la competencia. Sin embargo, el deseo de la concursante no pudo cumplirse: Montaner fue bloqueado y perdi贸 as铆 la posibilidad de contar con su voz.

Al darse cuenta de que sus hijos hab铆an sido los responsables de su infortunio, el cantante expres贸; 鈥淵o tengo una granja con pollos y ellos iban a ser mis herederos, pero me bloquearon... Tienes una de las voces m谩s bonitas que he escuchado en el programa, cr茅emelo, y quer铆a que estuvieras en mi equipo. Est谩n desheredados los dos鈥. Y luego, mirando a la concursante, agreg贸: 鈥淨uiero que elijas a Lali o a la Sole鈥.

Sin la posibilidad de cumplir con su palabra y tras escucharlos a los otros cuatro coaches, la participante se sincer贸: 鈥淐on ese bloqueo, me cambiaron todo... Me encantan las tres propuestas, pero aunque siento que traiciono lo que dije antes, me voy con Mau y Ricky鈥. El mayor de los hermanos indic贸 luego: 鈥淒e los tres bloqueos, era el m谩s importante, porque t煤 sabes lo que es poder bloquear a Ricardo Montaner鈥.

La segunda participante de la noche en pisar el escenario fue Marilyn Targhetta, una joven de 21 a帽os de R铆o Cuarto, C贸rdoba que adem谩s de la m煤sica tiene otra gran pasi贸n: el f煤tbol.

Marilyn juega en el Club Atl茅tico Belgrano de C贸rdoba, pero su amor por la pelota comenz贸 a los seis a帽os. 鈥淓mpec茅 jugando en una escuelita, con todos varones. A mis pap谩s no les gustaba mucho que vaya... Despu茅s, me fui a un club femenino, de la Universidad de R铆o Cuarto. Ah铆 estuve cinco a帽os y tuve tres llamados a la Selecci贸n, con la que tuve el honor de disputar dos Sudamericanos, Sub 17 y Sub 20, un cuadrangular internacional, Ahora estoy jugando para la Primera de AFA, en la B Nacional de Belgrano鈥, cont贸, en su clip de presentaci贸n.

鈥淗oy, cuando veo el camino que hice y que hicieron todas las chicas que jugamos al f煤tbol desde muy chicas, no me queda otra palabra que orgullo. Fue un camino dif铆cil y creo que todas empezamos de la misma forma: jugando desde muy chicas con varones, porque no hab铆a f煤tbol femenino en ese entonces. Por eso, que hoy en d铆a haya ligas en todas las ciudades de la Argentina, que haya distintos campeonatos y selecciones, me pone muy feliz por nosotras鈥, agreg贸.

Con respecto a su otra pasi贸n, la m煤sica, indic贸: 鈥淓mpieza de grande. A los 14 a帽os comenc茅 a cantar, a subir videos a las redes y la verdad que a la gente le gustaban much铆simo, as铆 que le empec茅 a darle para adelante鈥. Al igual que su predecesora, Marilyn ya ten铆a decidido qu茅 grupo prefer铆a integrar. 鈥淪i se dan vuelta todos, me voy con Lali, porque la admiro much铆simo como artista, me encanta mucho su m煤sica y considero que tendr铆amos una onda muy parecida鈥, adelant贸.

Para su audici贸n a ciegas, eligi贸 cantar un tema de Reik, 鈥淐reo en ti鈥, pero no consigui贸 que ninguno de los coaches girara su butaca, aunque los cinco elogiaron su presentaci贸n.

Luego lleg贸 el turno del segundo d煤o de la temporada, compuesto por Joaqu铆n S谩nchez, de 26 a帽os, y Benjam铆n Assennato, de 22, ambos se Salta. 鈥淓mpezamos a cantar juntos el 21 de enero de 2020. Fuimos a participar del Pre Festival de la Tradici贸n Calchaqu铆. Por suerte, quedamos seleccionados y a la semana siguiente nos presentamos en el festival mayor鈥, recordaron. Y explicaron: 鈥淒efinimos el d煤o con una palabra: amalgama; porque no solo en lo musical, sino tambi茅n en nuestras vidas cotidianas somos muy similares鈥.

En su presentaci贸n, brindaron una versi贸n de 鈥淓terna en m铆鈥, de Mait茅, pero tampoco consiguieron que los coaches giraran para verlos.

Michelle Alifano, una argentina de 27 a帽os residente en Miami, fue la siguiente en probar suerte. 鈥淟a m煤sica me acompa帽贸 toda la vida. Viaj茅 all谩 a los cinco a帽os y lo primero que escuch茅 fue salsa, bachata, y reggaet贸n. De ah铆 aprend铆 lo que es el ritmo. Me encant贸 poder aprender lo que es la 鈥榞ozadera鈥欌, explic贸, e indic贸 que de poder elegir, prefer铆a formar parte del equipo de Mau y Ricky.

Sobre el escenario, cant贸 鈥淲here Is the Love?鈥, de Black Eyed Peas y consigui贸 que Montaner padre y Lali se mostraran interesados en contar con su voz. Ricky Montaner asumi贸 el rol, entonces, de conductor. Primero se par贸, tirando al suelo un objeto de su butaca, y luego le pregunt贸 a Lali qu茅 era lo que ten铆a para ofrecerle a la participante. Sorprendida, la actriz y cantante argentina expres贸: 鈥溌縌u茅 le pasa a 鈥楤igot铆n鈥?鈥, pero luego se prest贸 al juego, sacando de una bolsa una serie de elementos de cotill贸n. 鈥淭e ofrezco este team, que si bien no gan贸 La Voz el a帽o pasado, porque lo gan贸 la Sole, muy merecido鈥, comenz贸 su speech, pero fue interrumpida. 鈥淨ued贸 cuarta鈥, acot贸 el padre Evaluna, despertando la indignaci贸n del 鈥淭if贸n de Arequito鈥, que salt贸 en defensa de su compa帽era. 鈥淭engo para ofrecerte el team con m谩s onda de todos, en el que m谩s buscamos la versatilidad de las personas鈥, retruc贸 la autora de 鈥淟aligera鈥, sin amedrentarse.

鈥淵o le ofrezco, primero, un jacket (SIC) del equipo Montaner talla S, que es el 煤nico que tengo鈥, expres贸, a su turno, el cantante de 鈥淒茅jame llorar鈥. Y sigui贸: 鈥淵 toda la experiencia que yo tengo. Lali le ofrece el cuarto lugar鈥, insisti贸. 鈥淪oy un alma retro鈥, empez贸 su discurso Michelle, pero su buena intenci贸n no fue bien tomada por Montaner. 鈥淓s algo bueno鈥, aclar贸 la participante. 鈥淟a muy buena m煤sica viene desde antes鈥, intent贸 explicar, y termin贸 anunciando que eleg铆a a Montaner como su coach.

鈥淢i viejo era muy amante de la m煤sica. Desde muy chico yo lo ve铆a cantar y tocar la guitarra, y en un momento me despert贸 la curiosidad鈥, explic贸 Santiago Quiroz, el siguiente participante; un joven de 25 a帽os de La Matanza.

Acompa帽ado por su guitarra, brind贸 una personal versi贸n de la tonada 鈥淓l corralero鈥, de Sergio Sauvalle. Cuando Soledad gir贸 su butaca, la madre y la novia del concursante, que se encontraban junto Marley a un costado del escenario, saltaron y gritaron de alegr铆a; unos segundos despu茅s, Lali se sum贸 a la contienda. Apenas termin贸 la canci贸n, Santiago rompi贸 en llanto.

Esta vez, lejos de las chicanas y los comentarios de dudoso gusto, las dos coaches pelearon con lealtad por conseguir ser elegidas. Lali explic贸 que se emocion贸 con la interpretaci贸n y que decidi贸 girar su butaca a pesar de que Soledad ya lo hab铆a hecho y es quien suele ser elegida por los cantantes que eligen ese tipo de repertorio porque consider贸 que la voz de Santiago puede brillar en muchos g茅neros. Pastorutti coincidi贸 y, adem谩s, le agradeci贸 a su colega que haya volteado su silla. 鈥淓l folclore y el tango representan a este pa铆s en todos lados鈥, explic贸, y termin贸 convenciendo al concursante. Todo termin贸 con gritos, besos y abrazos entre las coaches y las acompa帽antes del nuevo miembro del team de Soledad.

Al regresar, decidieron intercambiar lugares, y mientras la Sole se puso los lentes y la chaqueta de su colega, Lali comenz贸 a imitar a su amiga haciendo el movimiento espasm贸dico que suele hacer Soledad al apretar el bot贸n que gira su butaca. Como 鈥渃ontraataque鈥, la int茅rprete de 鈥淓l tren del cielo鈥 comenz贸 a apretar el bot贸n con su cola, como suele hacerlo su colega.

Pero la noche no hab铆a terminado. Todav铆a faltaba escuchar a Wayra Iglesias, una porte帽a de 18 a帽os amante del rock. 鈥淢i pap谩 es bajista de La Renga, as铆 que la m煤sica est谩 presente en mi vida desde el d铆a uno鈥, indic贸 en su presentaci贸n. Y agreg贸: 鈥淢i primer recital fue en una muestra de canto a los ocho a帽os. Yo era muy t铆mida, pero siempre fui muy inquieta y supe que quer铆a hacer esto鈥.

鈥淪i se dan vuelta todos, me voy con Lali, porque es mi referente desde que soy chiquita. La he ido a ver a todos lados y es un gran 铆cono como mujer y como artista鈥, revel贸, antes de cantar 鈥淎mor es presente鈥, uno de los 茅xitos de su 铆dola. En su caso, no logr贸 su cometido: ninguno los coaches decidi贸 girar su butaca para verla y reclamarla, as铆, para su equipo. A pedido de Esp贸sito, Wayra se despidi贸 cantando 鈥淲hat鈥檚 Up?鈥, de 4 Non Blondes.

El 煤ltimo aspirante de la noche en probar suerte en el escenario fue Juan Pablo Cruce帽o, un puntano que vive en Buenos Aires. Para su audici贸n a ciegas, eligi贸 un tema de Camilo, 鈥淔avorito鈥, pero tampoco consigui贸 conmover a los coaches.