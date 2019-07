El miércoles 10 se estrena El Tigre Verón, con Julio Chávez como protagonista

A horas de haber arrancado el segundo semestre, los canales de aire se preparan para estrenar nuevos ciclos y horarios en sus pantallas. La Televisión Pública es el canal con más estrenos entre las seis señales abiertas. Entre los debuts más importantes de esta segunda mitad del año se encuentran dos unitarios y un programa de entretenimientos.

El martes 9, a las 22, llegará la tercera temporada de El marginal a la pantalla de la TV Pública (con repeticiones los domingos por la noche). Un día después, el miércoles 10, a las 22.45, tras el final de Otros pecados y luego de los dos especiales de El perro del millón, con Guido Kaczka, llegará a eltrece el nuevo unitario de Pol-ka, TNT y Flow, El Tigre Verón, con Julio Chávez como protagonista.

El próximo fin de semana, Telefe lo dedicará, el sábado, a la despedida de Rodrigo Mora en el estadio Monumental de River y, el domingo, a las 22, al término de Por el mundo -que desde ese día adelantará su horario hasta que se despida en agosto de la pantalla- regresará Susana Giménez , con la gran novedad del formato internacional Pequeños gigantes, con Tini Stoessel, Pablo Lezcano y posiblemente Santiago del Moro como integrantes del jurado. Más allá de este formato, la diva seguirá con sus juegos telefónicos en que los televidentes podrán ganar miles de pesos, además de entrevistas y musicales.

En Telefe también están en danza para debutar entre agosto y septiembre la ficción Pequeña Victoria (con Julieta Díaz, Inés Estévez, Natalie Pérez y Mariana Genesio); la segunda temporada del reality gastronómico Bake Off Argentina, que continuará, con la conducción de Paula Chaves, los domingos, en la franja de 20.30 a 22, en reemplazo de los viajes de Marley. Cabe recordar que por el momento será el único ciclo que tendrá Chaves en Telefe, ya que no se emitirá el ciclo de humor que tenía como eje a la modelo, actriz y conductora y a su marido, Pedro Alfonso, quien actualmente participa, junto a Fernanda Metilli, del "Súper Bailando" de eltrece.

Por otro lado, tras cuatro programas especiales, Telefe y la productora Córner acordaron continuar con el ciclo Relatos criminales, en el que Mauro Szeta y Paulo Kablan recorren los casos policiales más resonantes. LA NACION puede adelantar que La voz Argentina no se verá en la pantalla del canal propiedad de Viacom hasta 2020.

Más allá del debut de El marginal 3, la TV Pública también contará desde el lunes 15 con el ciclo Con vos propia, el informativo de género que irá de lunes de viernes y en el que, además de Martina Soto Pose, participarán la directora del Observatorio de Género, Diana Maffia; la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez; la actriz Verónica Lorca; la periodista Lorena Toso, y la locutora Carla Ritrovato. El 22 de este mes debutará, además, en la pantalla estatal un nuevo ciclo matutino centrado en mujeres emprendedoras, conducido por Dalia Gutman.

A estas tres propuestas se suman un programa con consejos para consumidores, los sábados, con Mariano Gorodisch, y los jueves, a las 22, la segunda temporada de La hora del tango, ahora con la conducción de Sandra Mihanovich. Este sábado, desde las Termas de Río Hondo, la TV Pública transmitirá el Martín Fierro Federal, con la conducción de Pamela David y Hernán Lirio.

Pequeña Victoria, la nueva ficción de Telefe (con Julieta Díaz, Inés Estévez, Natalie Pérez y Mariana Genesio) se estrenará entre agosto y septiembre

En América no habrá muchos cambios. Si bien hay preocupación por los números de Intratables, que desde el 6 de mayo último está a cargo de Fabián Doman, desde el canal aseguran que siendo un año electoral sería prematuro tomar alguna decisión hasta que se conozcan los resultados de las elecciones del 27 de octubre. Hasta que la Argentina tenga nuevo presidente el ciclo de debate político seguirá al aire, aunque nadie se anima a asegurarlo. También es factible que llegue a su fin en el último trimestre de este año.

Otra de la decisiones por tomar en lo que resta del año es la incorporación de La peluquería de Don Mateo, con Coco Silly dentro de Polémica en el bar, o que vuelva a ser un ciclo independiente entre Polémica. e Intratables.

Los fines de semana del canal con sede en Palermo seguirán como hasta ahora, salvo que los sábados, a las 22.30, al término de Secretos verdaderos, con Luis Ventura, Agustín Neglia conducirá un segundo ciclo, Modo Foodie, dedicado a la gastronomía del mundo ( Modo Selfie seguirá los domingos, al término de Debo decir).

Incógnitas del fin de semana

En El Nueve , la semana seguirá igual, ya que más allá de los rumores, Nada personal, el ciclo de política y actualidad que conduce Viviana Canosa a las 23, seguirá en pantalla al menos hasta el 10 de diciembre.

Susana Giménez regrasa a la pantalla con un formato internacional, Pequeños gigantes

El canal que dirige Diego Toni está en plena rediagramación de los fines de semana. Rearmarán la tarde-noche con la continuidad de Dale Like e Implacables y la incorporación de Combate, La Academia, con producción de La Flia Contenidos. Esta nueva temporada con cambios en el formato (más artística que centrado en competencia física) está en etapa de preproducción. Si bien hubo trascendidos sobre la dupla al frente del ciclo -tras la baja de Nicolás Occhiato, que se sumó en estas horas al "Súper Bailando", también de la productora de Marcelo Tinelli- están aún en busca del conductor, y no se descarta que puedan ser Pedro Alfonso y Lourdes Sánchez, que este año no estuvo con su programa El universo de Lourdes, en América, pero sí debutó como panelista del ciclo Los ángeles de la mañana, en eltrece. Cabe aclarar que hasta que se defina la dupla de Combate, Sánchez continuará en LAM y en el "Súper Bailando", junto a Federico Bal.

Entre los proyectos en danza en El Nueve, se encuentran un programa de humor con Luis Rubio y Clemente Cancela; otro sobre la historia de la TV con Felipe Pigna y Julieta Prandi, y la nueva temporada de Crimen & Misterio, con Raúl Kollmann.

Por último, el sexto y más joven canal de aire, Net TV, que el 1 de octubre próximo cumplirá un año al aire -es propiedad de Editorial Perfil en sociedad con Kuarzo Entertainment Argentina, encargada de proveer contenidos-, sigue en plena prueba de ciclos y horarios a lo largo de su programación, que hace eje en la actualidad, el entretenimiento, los realities y la actualidad.

Entre los proyectos en carpeta está la incorporación de más ficciones para acompañar a la serie La reina del flow, protagonizada por Carolina Ramírez, en la que se abordan temáticas como el narcotráfico, la traición y el amor, y la segunda temporada de Millennials.

Llegado el caso de que Nicolás Occhiato (está siendo disputado por otras productoras y canales) deje la señal, donde conduce Todo por amor y Tenemos wifi, NetTV deberá encontrar un nuevo conductor para reemplazarlo.