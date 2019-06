Susana Giménez se prepara para su regreso con Tini Stoessel y Pablo Lescano

A través de las redes, la conductora mostró imágenes de una producción de fotos, de cara al inicio de una nueva temporada de su programa televisivo Crédito: Instagram

Vuelve Susana Giménez a la televisión. Y, como desde hace más de tres décadas, su regreso provoca expectativa. Telefe ya comenzó a anunciar el estreno de la nueva temporada con el consabido "muy pronto".

En principio, la diva iba a estrenar su nueva temporada el domingo 16 de junio, una semana después de la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro. Sin embargo, la fecha fue postergada, y el domingo 30 a las 22 es la opción más firme por el momento. ¿Las razones? Aún el estudio desde donde saldrá el programa no tiene montada la escenografía, se están ajustando los detalles artísticos, no se definieron del todo los formatos importados que ocuparán varios segmentos del show y, sobre todo, Susana no es partidaria de temporadas demasiado extensas. Al estilo Tato Bores, la figura más importante de Telefe prefiere preservar su imagen y no estar en el aire más de seis meses por año. Y, si puede, menos también.

Este regreso genera aún más expectativas que otros debido a que, el año pasado, la estrella y el canal decidieron producir un ciclo de especiales de viajes de la diva por el mundo para entrevistar a diferentes celebridades, como Verónica Castro y Maluma.

Formatos

En el día de ayer, la propia Susana difundió un par de imágenes junto a los cantantes Tini Stoessel y Pablo Lescano, quienes oficiarán como jurados en el segmento "Pequeños Gigantes". Esta competencia de talentos infantiles es un éxito en México, y es Verónica Castro una de las celebridades que deben juzgar a los participantes. Desde hace varios meses, la producción del programa realiza convocatorias masivas en diversas ciudades del país en busca de esos chicos con talentos especiales.

"Pequeños Gigantes" es una idea original de la compañía mexicana de televisión y entretenimiento Televisa, que será la encargada de supervisar la realización en Argentina. El formato fue comprado especialmente para ser puesto al aire en el programa de la diva, quien, se sabe, tiene muy buen feeling con el público infantil.

Este programa de talentos se estructura en base a equipos conformados por 4 niños de 5 a 12 años -con el menor de los integrantes en el rol de capitán-, que deben realizar pruebas artísticas que involucran canto y baile. El público, con su voto, irá seleccionando a los grupos finalistas, guiados también por las devoluciones del jurado.

Como siempre, Federico Levrino es el productor general del programa, que finalizaría su temporada 2019 el domingo 15 de diciembre.

Durante los últimos meses, circuló la versión que Susana Giménez también incluiría la versión local de America's Got Talent. Si bien no está descartada la realización de este segmento, lo cierto es que la producción está cerrando, por estas horas, la posibilidad de poner en el aire otro formato que podría generar gran empatía con el público de la diva. Por ahora, el reality de talentos creado por Simon Cowell no figura en los planes inmediatos del canal.

Set de avanzada y camarín XL

Este año, por primera vez, Susana Giménez saldrá desde un estudio gigante emplazado en el edificio principal del canal. Nunca antes había sucedido. En su arribo a Telefe, en la década del ´90, Susana salía al aire desde un pequeño set ubicado en la calle Luis Sáenz Peña 1043, en el barrio de San Cristóbal. Luego, ocupó otro de grandes proporciones en el edificio de los Estudios Ronda, perteneciente al canal. Pero, esta temporada, Susana saldrá desde el estudio más grande de la emisora, ubicado en el edificio principal, en Martínez.

Tal como corresponde a una diva, Susana deberá recorrer muy pocos pasos desde que baja de su automóvil hasta la puerta de ingreso a su camarín, ubicado en planta baja y a metros del ingreso principal de la emisora. Por estas horas, se está comenzando a montar la escenografía que incluirá varias pantallas led de última generación, una iluminación fría nunca utilizada en el programa, un living de diseño exclusivo, un escenario central para los musicales, un escritorio adquirido especialmente donde la diva hablará por teléfono con la foto de su amada Rita Hayworth y la consabida tribuna con público.

El camarín que utilizará la diva tiene una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, un departamento en sí mismo que cuenta con una gran barra con banquetas blancas, paredes enmarcadas por gigantografías con la imagen de la conductora y sillones que se organizarán a modo de living. En ese sector, Susana podrá recibir a sus amigos o invitados especiales. También allí se llevarán a cabo algunas de las reuniones de producción. Atravesando una puerta, un espacio privado será de uso exclusivo por ella. Este lugar incluye un toilette de lujo y el vestidor. El camarín se vincula directamente con el estudio desde donde se emitirá el programa, por lo que cruzarse a Susana por los pasillos del canal será sumamente improbable.

Aún está en duda la presencia de Antonio Gasalla, quien con su personaje de la Abuela o en el sketch de la Empleada Pública, suele mantener jugosas charlas con la diva. Al parecer, el vínculo entre ambos no estaría en su mejor momento y, por otra parte, el cómico atravesaría algunos inconvenientes de salud que lo tendrían algo indeciso. No faltarán, eso sí, las llamadas telefónicas (todo un sello), las entrevistas a celebridades y los musicales. Orquesta en vivo y los Susanos, sus icónicos secretarios, acompañarán a la diva cada noche.

¿Podría salir Susana en otro día que no sea domingo? Nada parece indicar que se piense en eso. Aunque por ser un año electoral, se evalúa qué injerencia podría tener el ciclo de Jorge Lanata, competidor directo de la diva. El miércoles podría ser una alternativa, dado que eso no haría enfrentar a Susana con Marcelo Tinelli. Pero lo cierto es que el liderazgo de Susana los domingos por la noche es imbatible, a pesar de los vaivenes de la coyuntura social y política del país: justamente, Telefe apuesta a un público que busca entretenimiento y clima festivo antes de iniciar la semana laboral.