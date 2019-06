Se acerca el estreno de El Tigre Verón

Julio Chávez, protagonista de la ficción que se estrenará el 10 de julio Fuente: Archivo

El miércoles 10 de julio debutará el nuevo unitario de eltrece (en reemplazo de Otros pecados), El Tigre Verón, con Julio Chávez como protagonista. Hasta tanto, la señal una vez más les pidió a Kuarzo Entertainment Argentina y a Guido Kaczka si podían ocupar el espacio de las 22.45 durante dos miércoles. Esos dos especiales serán de El perro del millón, que irán mañana y el 3 de julio, desde las 22.45, al término de Argentina tierra de amor y venganza, hasta la medianoche.

Esos dos días, y sin dejar el ciclo Otra noche familiar, que se emite de 21 a 21.30, se realizarán las finales de ese juego en que el ganador se lleva un millón de pesos, un trofeo del orfebre Pallarols y un año de alimentos para su mascota. Asimismo, El Tigre Verón contará la historia de un líder sindical del gremio de la carne -y boxeador-, que deberá arriesgarlo todo para enfrentar la tormenta que se interpondrá entre su destino y su familia. Un día después, el jueves 11, se repetirá por TNT y estará disponible en la plataforma Flow.

Radio

Especial de La Once Diez por el cincuentenario del Orgullo LGBTIQ+

Franco Torchia, conductor del ciclo No se puede vivir del amor

Durante la semana del 50° Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, el viernes próximo, La Once Diez AM 1110 saldrá al aire desde Madrid, Barcelona y Nueva York a través del programa No se puede vivir del amor, conducido por Franco Torchia. Además, durante esa semana se sumará al ciclo el periodista Gustavo Pecoraro, mientras que el resto del equipo estará en los estudios.

Siguen los cambios en la FM Rock & Pop

Después de los cambios en la semana, Rock & Pop FM 95.9 sumó modificaciones el sábado y el domingo con una edición de Disco 2000, que conduce Nico Occhiato, de 0 a 3. A su vez, los sábados, de 11 a 13, Fernando Alonso conduce Rock & Pop Show, donde se repasan las mejores notas de la semana, y de 13 a 16 Tamara Tarrio lleva adelante la edición de fin de semana de Rock & Pop Music.

Los 30 años de La Tribu

El 19 de junio de 1989 nacía FM La Tribu 88.7 ( fmlatribu.com), emisora pionera entre las radios comunitarias de la Argentina, que fue creada por jóvenes universitarios de la UBA. El plan inicial consistió en poner al aire una agenda alternativa y música que no sonaba en otras radios. En el marco de este aniversario se realizaron diferentes actividades en la calle Lambaré, en la histórica sede de la radio.

Cable

La hora de Maquiavelo cumple 17 años

El ciclo que conduce Diego Dillenberger, La hora de Maquiavelo (domingos, a las 22, en canal Metro), acaba de cumplir 17 temporadas consecutivas e ininterrumpidas como única propuesta de la TV argentina sobre comunicación política, de gobierno y empresaria y opinión pública. Es el programa al que se invita a los consultores y encuestadores de los políticos, no a los políticos.