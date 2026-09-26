La Televisión Pública se renovará por sus 75 años: volverá a llamarse Canal 7, estrenará logo y sumará nueva programación

La Televisión Pública se prepara para un hito en su trayectoria. A menos de un mes de cumplir 75 años desde la primera transmisión oficial en el país –realizada el 17 de octubre de 1951–, la intervención de los medios públicos decidió dar un giro rotundo a la identidad del canal estatal. El 17 de octubre próximo, el histórico canal cambiará oficialmente su nombre y volverá a sus fuentes para llamarse Canal 7. Este relanzamiento institucional incluirá una modificación integral en su logotipo y en la estética visual de toda la pantalla.

Si bien la iniciativa está desde hace meses, sin poder concretarse en su momento, finalmente se hará realidad. La novedad comenzó a circular tras los dichos del actor y conductor del canal, Gabriel Corrado, quien adelantó en el programa Implacables (El Nueve): “Canal 7... La TV Pública va a cambiar el nombre, no lo quiero espoilear, porque ya lo van a lanzar”. Según pudo confirmar LA NACION, el regreso a la histórica denominación es un hecho.

En cuanto a la grilla, de acá a fin de año no se prevén modificaciones drásticas, pero sí se confirmó la llegada de nuevos ciclos para el último trimestre de este año, como un nuevo magazine matutino llamado Mañaneros, conducido por El Tucu López, Jimena Cyrulnik y Marcos “El Bicho” Gómez, que irá de lunes a viernes de 7.30 a 9, y un ciclo dedicado al mundo animal, con la conducción de María Eugenia Molinari y Melina Brizuela, que se emitirá los sábados de 17 a 19, bajo el nombre de El club de la manada. Además, ya hay proyectos en carpeta que incluyen un magazine nocturno para la franja de 20 a 22 y un late night show encabezado por Roberto Pettinato.

Menjunje TV continúa expandiendo su grilla con nuevas propuestas y figuras de peso

El canal de streaming Menjunje TV (@MenjunjeTV) avanza con su plan de expansión y continúa robusteciendo su programación bajo la dirección artística y general de la productora audiovisual Vuelo Producciones, comandada por Alejandro Korol.

Debora Plager Prensa Aptra

A su grilla actual —que ya cuenta con el ciclo de entrevistas íntimas Mirá quién habla, conducido por Marina Calabró con producción periodística de Anita García (martes, a las 21); el clásico +CHUS+, con Matías Vázquez y Barbie Ferrari (martes, miércoles y jueves, a las 16.30); y las recientes incorporaciones de Iván y vienen, de la mano del imitador Iván Ramírez (miércoles, a las 19)— se sumaron dos fuertes apuestas periodísticas y de debate.

Por un lado, Débora Plager desembarcó con Contrapunto, un formato de debate cara a cara donde dos figuras con posturas opuestas se enfrentan para discutir a fondo sobre un mismo tema (jueves, a las 19). Por el otro, María Belén Ludueña encabeza con éxito Termómetro social, un dinámico magazine acompañada por Germán “Pampa” Mónaco y Fito Baqué (miércoles, de 14.30 a 16).

María Belen Ludueña Gerardo Viercovich - LA NACION

Con la mirada puesta en lo que resta de la temporada, las autoridades del canal ya tienen en carpeta ambiciosos proyectos para continuar ampliando la pantalla. Entre los próximos lanzamientos se destacan: un nuevo ciclo de entretenimiento y actualidad de la mano de Yuyito González, un programa dedicado exclusivamente al mundo del deporte, un formato juvenil enfocado en la Generación Z, un envío especializado en psicología y salud mental, y un programa periodístico de investigación profunda.

Con una propuesta variada que combina entretenimiento, actualidad y debate político y social, Mejunje TV se consolida firmemente dentro del ecosistema de las plataformas de streaming.

Nicolás Pauls llega a Canal (á) con “Zapada”, un nuevo ciclo íntimo que celebra la música argentina

A partir del viernes 2 de octubre, el actor y músico Nicolás Pauls encabezará un formato federal que combina entrevistas y música en vivo en Canal (á). Se emitirá en doble horario: a las 15.30 y a las 23. 30. Tras el éxito de sus tres temporadas al aire con Interior, Pauls redobla la apuesta y desembarca en la pantalla de la emisora con Zapada, un proyecto que fusiona su sólida trayectoria como actor con su profunda pasión por la música.

Nicolás Pauls Alejandro Guyot

“Zapada es un proyecto que hace mucho tiempo quería hacer. Es un encuentro en la intimidad de cada uno de los espacios de estos maravillosos artistas que son parte de mi vida y de mi formación”, expresó Pauls sobre esta nueva propuesta realizada con la producción integral de Productora30 y Amancay Producciones. Con grandes expectativas de continuidad, el conductor destacó la emoción de presentar esta primera entrega.

Cada emisión ofrece un mano a mano presencial con referentes indiscutidos de la escena nacional, abarcando tanto a consagrados de ayer como a artistas de la actualidad. El prestigioso line-up de invitados incluye a nombres de la talla de Kevin Johansen, Ricardo Mollo, Lito Nebbia y Magui Cullen, entre otros.