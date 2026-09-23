La tímida vuelta de la ficción a la TV: se estrenan dos series y vuelve un exitoso clásico

Si algo le falta a la televisión abierta es la ficción. Tras el último intento de Polka con la tira Buenos chicos, que pasó sin pena ni gloria por la pantalla chica, desapareció lo que era una costumbre: un prime time lleno de tiras y unitarios. Se habla de crisis presupuestaria, de falta de buenas historias, de cansancio del público; lo cierto es que Avenida Brasil una novela que se estrenó en 2013, que se emitió en distintas oportunidades y que está disponible en plataformas, varias veces se consagró como lo más visto del día.

Si bien estamos lejos de volver a tener una tira como las de antes, en estos días hay varios tímidos intentos que dan cuenta del retorno de la ficción nacional a la pantalla chica. Este jueves, a las 21, debuta en la pantalla de Net TV la serie Sombras con Nora Cárpena y Silvia Kutika. La trama transcurre en las afueras de una ciudad tranquila donde existe una vieja vivienda, con el tiempo detenido y el horror puertas adentro. Juan (Pablo Sorensen) es un joven introvertido y perturbador, sometido al dominio enfermizo de su madre Zulma (Kutika), una mujer quebrada por un pasado de violencia, abuso y obsesión. En esa casona también sobrevive Angelita (Cárpena), una anciana despótica que manipula a ambos, hija y nieto, postrada en su antigua cama, como una reina que se hunde en su propia podredumbre. Un día el destino cruza a Juan con Sofía (Mechi Lambre). Desde ese momento, la rutina se abrazará con lo siniestro. Silencios, gritos, pastillas y alcohol conforman un cóctel que se derrama desde los pisos superiores hasta las profundidades de ese oscuro lugar, donde los secretos se endurecen a fuego lento y no logran ver la luz. Esta miniserie cuenta con seis capítulos que se emitirán semanalmente.

Por su parte, América prepara para principios de octubre el estreno de otra ficción: Mírame así, el camino de Noa, protagonizada por la artista internacional Noa Kirel y Agustín Bernasconi junto a un grupo de actores jóvenes y cuyo motor narrativo es el amor, la amistad, la música y el momento exacto en que crecer deja de ser una idea para volverse una decisión. El Purre Giménez, Kevsho, Caro Domenech, Mica Suárez, Jerónimo Bosia, Agustina Benavides, Bianca Spinello y Manuel Ramos son parte del elenco.

La historia principal sigue el romance entre Noa (Kirel) y Tomy (Bernasconi), dos personajes que se conocen en el peor momento de sus vidas, ambos traicionados por sus parejas. Además de tratar tópicos como la toxicidad, la infidelidad y hasta la adicción al juego, la serie tiene banda sonora propia: nueve temas originales interpretados por los protagonistas y un cover de “Ni una sola palabra”, de Paulina Rubio.

Noa Kirel, su protagonista, es fanática de Casi ángeles y vino a la Argentina a grabar esta serie. Desde muy joven tenía claro cuál sería su destino, pasó de cantar en el living de su casa a convertirse en la estrella pop más resonante de Israel. En 2016 fue nominada por primera vez a los MTV Europe Music Awards como mejor artista israelí, premio que ganó de forma consecutiva desde 2017 hasta 2024.

Mírame así, el camino de Noa cuenta con una primera temporada de 24 episodios que tendrá su estreno en la televisión abierta por América TV, en octubre y estará disponible además en Prime Video para toda América Latina.

Vuelve un clásico exitoso a Telefe

Desde el próximo lunes 28 de septiembre, de lunes a viernes a las 17:15, regresa Doctor Milagro, la conmovedora historia de Ali Vefa. Una unidad quirúrgica ve alterada su habitual normalidad cuando el joven se une al equipo médico. Ali presenta un trastorno del espectro autista y tiene síndrome de Savant, también conocido como síndrome del sabio, algo que en un principio le dificultará la comunicación con sus compañeros y pacientes. A pesar de los prejuicios que despertará en el equipo, poco a poco irá ganándose el cariño y el respeto de todos como médico auxiliar de cirugía en el Hospital Berhayat de Estambul. Allí, Ali luchará para cumplir su sueño y encontrará la familia que siempre soñó.

Telefe quiere capitalizar el éxito que está cosechando nuevamente Avenida Brasil con un clásico que supo tener excelentes números cuando se estrenó en el año 2021. Durante las 152 emisiones que estuvo al aire, en el prime time, alcanzó un promedio de 16,4 puntos de rating, liderando las noches y superando a ciclos como ShowMatch o la ficción La 1-5/18 en eltrece. Originalmente, Doctor Milagro tiene 2 temporadas y un total de 64 capítulos originales, que se extienden a 197 episodios en su versión internacional para la televisión. Protagonizada por Taner Ölmez, esta ficción es la adaptación turca de la serie original surcoreana llamada The Good Doctor, que también cuenta con exitosas versiones en los Estados Unidos y Japón.

Desde el lunes próximo la tarde de Telefe queda conformada por Cortá por Lozano desde las 14.30, seguido por Bahar a las 16.45, el reestreno de Doctor Milagro a las 17.15 y Avenida Brasil desde las 17.45.