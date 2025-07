Quién es Noa Kirel, la estrella pop de Israel fanática de Casi Ángeles que vino a la Argentina a grabar una serie: “Es mi sueño”

En diálogo con LA NACION, la artista de 24 años recordó sus inicios, contó cómo fue conocer a Lali Espósito y a Gastón Dalmau y habló de su relación a distancia con un fubtolista

Florencia Falcone

De chiquita, Noa Kirel (24) tenía muy claro que quería ser una estrella. Oriunda de la ciudad de Ra’anana, la pequeña artista pasó de cantar, bailar y actuar en el living de su casa a convertirse en la estrella pop más resonante de Israel. Luego de participar de un docureality en el que su padre la acompañaba en su sueño de ser cantante, a los 13 años lanzó su primera canción, “Medabrim”, que dio inicio a una sucesión de hits que pasaron del rap al pop-dance y la posicionaron como una promesa musical de su país.

La estrella pop israelí Noa Kirel durante el rodaje de NOA, una serie juvenil de 25 episodios que se rodó por completo en Buenos Aires y que protagoniza junto al actor y cantante argentino Agustín Bernasconi Fede Romero

En 2016 fue nominada por primera vez a los MTV Europe Music Awards como Mejor artista israelí, premio que ganó de forma consecutiva desde 2017 hasta 2024. Entretanto, debutó como presentadora de televisión, fue jurado de Israel’s Got Talent desde los 16 años, participó en distintas producciones audiovisuales, fue telonera de Lali Espósito en Tel Aviv y protagonizó su propia serie, Kfula, donde interpretó a una estrella pop y a su doble bloguera.

En 2020, en pleno éxito de su carrera, fue reclutada por las Fuerzas de Defensa de Israel para cumplir con el servicio militar obligatorio, y aunque podría haber estado exenta de hacerlo por su condición médica (nació con agenesia renal unilateral, es decir, tiene un solo riñón), Noa Kirel aseguró que nunca tuvo la menor duda de integrar las FDI, según le dijo entonces a Billboard. “Mi padre y mi abuelo desempeñaron cargos importantes, e incluso si mi condición médica me hubiera impedido el reclutamiento, me hubiese ofrecido como voluntaria”, señaló.

En febrero de 2022, cuando finalizó su servicio, la joven artista habló de las críticas que recibió por quienes consideraban que tenía un trato VIP. “Nunca olvidaré lo difícil que fue para mí aceptar esos comentarios. Hice un esfuerzo extra para alistarme y servir a mi país, y lo último que quería era un trato especial”, expresó entonces en un extenso posteo que hizo a través de Instagram, con imágenes de su paso por las Fuerzas Armadas.

Su carrera continuó en ascenso. En diciembre de 2021 fue el número principal del certamen Miss Universo que se realizó en la ciudad israelí de Eilat, y en 2023 representó a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión, en Liverpool, donde obtuvo el tercer puesto con su tema “Unicorn”.

En la Argentina

En marzo de este año, Noa Kirel llegó por primera vez a la Argentina para protagonizar junto a Agustín Bernasconi la serie NOA, una coproducción con Israel [a cargo de FAM Contenidos, Studio Global Sipur y el productor Yair Dori] que se filmó por completo en Buenos Aires y cuyo rodaje finalizó a mediados de junio. La serie, de 25 episodios, es una comedia romántica y musical que cuenta la historia de Noa, una joven que viaja a la Argentina para reencontrarse con su novio. Sin embargo, nada le sale según lo planeado y conoce a Tomy (Bernasconi) mientras lidia con la presión de sus padres y su nueva vida en Buenos Aires, y emprende un viaje de autodescubrimiento en busca de su identidad musical.

-Creciste mirando Casi Ángeles y ahora viniste a la Argentina a protagonizar una serie. ¿Alguna vez imaginaste que eso podía pasar?

-La verdad es que es un sueño hecho realidad. En realidad, no es ni siquiera un sueño porque nunca imaginé que iba a hacer algo así. Siempre me imaginé en los escenarios más grandes y en la pantalla grande, pero nunca pensé que haría una telenovela en español. Estoy muy emocionada de estar acá, la energía es increíble y siento que estoy en el lugar y el momento correctos, y es exactamente como tiene que ser.

Para la serie, Noa Kirel tuvo que aprender a hablar en español, aunque conocía algo del idioma por su fanatismo por Casi Ángeles y las producciones de Cris Morena. Para ello, la producción contrató una coach que habla hebreo, inglés y español, y que además es actriz Fede Romero

-Debe ser un gran desafío para vos por el idioma y por estar tan lejos de tu casa.

-Sí, creo que es la primera vez que hago un proyecto tan grande que me implica pasar mucho tiempo lejos de casa, sin mi familia, y además el idioma no es el mío. Creo que gracias a Casi Ángeles sé un poco de español, tengo la base del idioma, pero actuar en una serie completamente en español hace que sea un gran desafío. De todas formas, lo estoy disfrutando porque estoy cumpliendo un sueño. No siempre es fácil, pero vale la pena.

-¿Qué fue lo más difícil de aprender español?

-Diría que la doble “R”, como en “guitarra”, “barra”... todo eso es muy difícil para mí, pero sigo aprendiendo y siento que cada día mejoro más y más. Así que espero que en la segunda temporada pueda decir bien la “R”.

-Entre tantos viajes y compromisos laborales también tenés una relación a distancia con Daniel Peretz, el arquero del Bayern Múnich.

-Sí, estoy comprometida con Daniel y nos vamos a casar este año en Tel Aviv [después de esta nota confirmaron que será el 13 de noviembre]. Estoy muy emocionada porque él es increíble y me apoya mucho. Cuando estoy acá en la Argentina, la distancia es muy difícil, pero él siempre me da la fuerza para hacerlo.

-Entonces, ¿viajás por todo el mundo para verlo?

-¡Vivo en un avión! Viajo entre Europa, Israel y Argentina, pero estoy pasando el mejor momento de mi vida. Y aprovecho los vuelos largos para aprender mis guiones o descansar.

Noa Kirel junto a su novio, el futbolista israelí Daniel Peretz, arquero del Bayern Múnich

-¿Tuviste tiempo conocer de Buenos Aires en medio del rodaje?

-Ojalá hubiese tenido más tiempo porque me encanta la energía de acá, la gente y la comida. Espero que en el futuro venga muchas veces a Buenos Aires para conocer más.

-Trabajaste rodeada de argentinos, así que imagino que te hicieron probar el mate.

-Bueno, hablemos de eso [se ríe]. Sé que lleva tiempo y... mmm [dice a continuación en una mezcla de inglés y español] es un poquito amargo para mí. Tal vez, en el futuro me acostumbre más, ¡pero amo el dulce de leche! No puedo parar de comerlo, siento que me vuelvo loca con eso. ¡Es tan rico! Y probé las milanesas. Me encantaron porque tenemos la versión israelí que se llama schnitzel, pero no es lo mismo. También estoy obsesionada con las calabazas; las tenemos en casa, pero no son iguales. Así que disfruté mucho de la comida.

Noa Kirel toma mate por primera vez

-¿Pudiste conocer a algunos de tus ídolos del “universo” Cris Morena?

-¡Sí! El primero fue Gastón [Dalmau]. No sabía que iba a formar parte de la serie y cuando llegué, creo que en el primer día de rodaje, me enteré de que iba a estar en el elenco. ¡No lo podía creer! ¡Les preguntaba a todos cómo no me lo habían contado antes! Fue una locura para mí y es un sueño hecho realidad porque crecí viéndolo en Casi Ángeles. También cantamos juntos en mi propio show en Tel Aviv, así que fue increíble tener la oportunidad de hacer esas dos cosas juntos.

-Ese show lo ibas a hacer con la China Suárez, pero ella se bajó luego de recibir amenazas [en medio del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi]. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con ella?

-Sí, claro. Hablamos de eso y la quiero. La adoro y creo que todo pasa por una razón y ese no era el momento adecuado para nosotras, supongo. Pero estoy segura de que haremos algo juntas en el futuro. Así que ojalá pueda conocerla.

Gastón Dalmau y Noa Kirel cantan en Tel Aviv

-A Lali la conociste tiempo atrás, ¿pudiste ir a sus shows en Vélez?

-La conocí cuando fue a Israel a dar un show y yo fui su acto de apertura. ¡Fue una experiencia increíble! Y hace aproximadamente dos años volvió a Israel y me invitó a verla. Cuando la escuché hablando de mí en el escenario fue un sueño hecho realidad porque la quiero y la aprecio muchísimo.

-¿Cómo empezó tu camino en la música?

-A los dos o tres años hacía shows en el living de mi casa para mis padres y les decía que tenían que aplaudir. El show era muy, muy largo y mi mamá me decía: “Bueno, Noa, gracias, ya podés parar”.

-¿Cuándo te diste cuenta de que querías dedicarte a esto profesionalmente?

-Cuando tenía 6 años le dije a mi papá que sería un desperdicio si el mundo entero no supiera quién soy. No sé cómo pensé eso a los seis años [se ríe]. Simplemente, sentí que tenía algo dentro de mí y creo que todos los demás podían verlo porque realmente disfrutaba de cantar, bailar, actuar y hacer esos shows para mi familia. Esa pasión siempre estuvo y sigue muy presente.

-¿Fue difícil el camino?

-Ya llevo diez años haciendo esto y pasé por mucho. También es muy hermoso y estoy haciendo realidad mi sueño, pero a la vez es una industria muy difícil y tenés que trabajar muy duro, sacrificar mucho de tu vida personal, sobre todo cuando empecé, a los 13 años. Pero creo que nací para hacer esto, así que no siento que me haya perdido de algo, todo lo contrario. Y siento que es solo el principio, que tengo muchos más sueños que quiero alcanzar y estoy dispuesta a trabajar duro.

Después de su paso por Argentina, Noa Kirel acaba de lanzar su primer EP titulado Rosh Hamemshala

-En Israel sos una gran estrella del pop, pero acá en la Argentina tenés un público para conquistar.

-Para mí es como empezar de nuevo, pero no del todo porque tengo la experiencia y sé cómo trabajar en esta industria desde muy chica. Pero en la Argentina sí soy nueva y eso también es genial porque me permite conocerme más, mejorar y tener la posibilidad de mostrar lo que tengo para dar a todo el mundo, no solo en Israel. Así que estoy muy agradecida por eso.

-Para la serie grabaste varias canciones en español. ¿Te gustaría seguir explorando la música en nuestro idioma?

-Fue mi primera vez y me encantó, me dan ganas de hacer más y más música en español. En el futuro me encantaría cantar en un estadio en la Argentina, es una de mis grandes metas acá y tengo que trabajar muy duro para eso. Además, escuché que son una audiencia muy cálida y hermosa, así que tengo muchas expectativas.

-Si tuvieras que describirte para la gente que no te conoce, ¿qué dirías?

-¿Qué puedo decir de mí misma? Puedo decir por qué hago lo que hago, y hago esto para hacer feliz a la gente, para que sientan y, este es mi objetivo principal, para inspirar a otras mujeres jóvenes a seguir sus sueños y a hacer lo que aman y les apasiona, y a no dejar que nada las detenga en el camino, aunque a veces pueda ser difícil. Escuchen su corazón, a la gente que las ama a su alrededor y simplemente sigan adelante y sueñen en grande.