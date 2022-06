La Voz Argentina: el pícaro comentario de Mau y Ricky, y la reacción hot de Lali

Los integrantes del jurado de La Voz Argentina, pasan muchas horas juntos. Las maratónicas sesiones de grabación que implican la primera etapa del reality, conocida como audiciones a ciegas, implica que haya muchas pausas entre participante y participante. Y en esos descansos de minutos, surgen algunos divertidos diálogos, como el que hubo entre Mau y Ricky Montaner, Soledad Pastorutti y Lali Espósito.

Durante la noche del jueves, los cinco especialistas se encontraban a la espera de la presentación de un nuevo concursante. Y mientras esperaban, Ricky irrumpió para comentar: “Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, yo me he dado cuenta cada vez que lo hace, no lo había dicho hasta ahora, ¿pero ustedes se han dado cuenta que la Sole cada vez que revolea el poncho, los músculos de su espalda?”. Inmediatamente, Mau replicó: “Hermosísimos”, mientras Lali Espósito con sorpresa agregó: “Ah, no los vi”. Y luego, Ricky dijo: “Dios mío, Sole, qué espalda tan hermosa tiene tú. Cuando revoleas el poncho… tu espalda espectacular”.

Frente a esa observación, y sin perder el humor, mirando a cámara con expresión risueña, Lali no dudó en exclamar: “Me estoy calentando un poco, Ricky”. Como era de esperar, ese comentario desató las risas de sus compañeros, y Sole aseguró mientras le mostraba su espalda: “Entonces la próxima vengo con toda la espalda así, y con boleadoras”. Lali le pidió entonces ver su espalda, y Ricky destacó: “Hermosa espalda”. Nuevamente, y con ingenio, Espósito concluyó: “Alta espalda la Sole. Ahora te da un ponchazo te deja en Burzaco”.

Durante la velada del jueves, hubo participantes que mostraron un gran talento, y otros que sorprendieron con sus historias de vida. El encargado de romper el hielo, fue Renato Barbieri, cuya interpretación de “Cheques”, le valió la posibilidad de ser uno de los grandes protagonistas de la noche. No obstante, en cuanto terminó de cantar, Ricardo Montaner, quien fue el último en girar para sumar a Renato a su equipo, no pudo contenerse y realizó una inesperada observación. “Como bailas me recuerda a Marley”, señaló, en referencia a quien es conocido por muchas habilidades pero, entre ellas, no se destacan el buen ritmo y la coordinación.

Más adelante, Nicolás Pagnucco conquistó a Montaner no solo con su voz, sino también con su historia de vida. Él se dedica a enseñar música adentro de una cárcel. “Cuando empecé a trabajar acá, tenía algo de miedo, porque era una incertidumbre total. Llegué y en cuanto empecé a tocar, perdí el miedo, la vergüenza, y me dejé de preocupar. Hay muchos acá que ya saben tocar, hay algunos que componen muy bien, y me piden que ponga melodía, armamos la canción entre todos, y a fin de año presentamos”, explicó el joven sobre su trabajo. Pagnucco hizo “Cuando te enamores”, y si bien cometió algunos errores al final, Montaner no dudó en sumarlo a su team.