La Voz Argentina: Jacinta Sandoval eliminada, y un gran dúo de Lali y Nicki Nicole

Se vivió una nueva velada de La Voz Argentina, y esta vez, las estrellas fueron los miembros del equipo de Ricardo Montaner. Próximos al último tramo del reality, los participantes de ese team protagonizaron un número grupal junto al artista, y luego se presentaron de manera individual, para que el voto del público definiera quiénes seguían adelante, y quiénes no.

Los hermanos Denis y Axel Ortiz fueron los responsables de abrir las presentaciones, y la apuesta de ellos fue por la canción “Creo en ti”. Luego de oírlos, Soledad Pastorutti los felicitó: “Escucharlos juntos es un placer. Más allá de algunos detallitos, me encantaría que la gente vote por ustedes, porque sería una revelación que un dúo de hermano esté en la final de La Voz Argentina”. Mau y Ricky Montaner también se sumaron a los elogios, y apostaron por ellos para la final, mientras que Ricardo concluyó: “Tienen esa maravilla de que, al juntar sus voces, lo que sale es pura armonía. Ojalá la gente los apoye porque, sin lugar a dudas, llenan mi corazón y son tremendos profesionales”.

En segundo lugar, Steffania Uttaro tomó la posta para presentar “Será”, una de las canciones más populares del propio Montaner. En el ensayo, la interpretación de la participante emocionó al cantante hasta las lágrimas, algo que le auguró a ella una gran noche. Y así fue. Luego de presentar su versión del tema ante el jurado, Lali Espósito opinó entre risas: “Si no lo tuviera a Montaner acá, te diría que es mejor que la versión original. Fue hermoso, no pifiaste una, empezaste súper baja y, cuando abriste tu voz, acá se congeló todo. Te felicito un montón, gracias por este momento”. Mau agregó: “Yo amo esta canción, ver tu versión me conmovió mucho, y pensé: ‘Qué manera de hacerla tan tuya’”. En el cierre, Ricardo expresó: “Ahora estoy hablando y me estoy emocionando, aparte de su voz y de lo majestoso que lo canta, ella me trajo muchas cosas del país que me dio de comer desde que era chiquito. Me trajo tantas cosas a mi memoria, que no pude evitar sentir escalofríos. Yo te quiero dar las gracias, me has regalado un momento extraordinario”.

Ezequiel Pedraza fue el responsable del siguiente número musical, con “Volver a amar”, y las felicitaciones no tardaron en llegar. Soledad en su turno aseguró: “Al principio te noté nervioso, pero la rompiste, estuviste súper bien. Muy buena la elección del repertorio, es increíble tu trayecto en el programa”. Luego, Lali confesó que de votar, ella lo haría por él, y Montaner finalizó: “Desde un comienzo, yo te ubiqué en la balada, ahí luces a tus anchas y tienes un camino infinito, sobre todo hoy que hay pocos baladistas”.

A mitad de la noche, Marley anunció que los participantes se tomarían un descanso y dio pie a un show musical a cargo de Lali y Nicki Nicole. Las canciones elegidas fueron “Wapo Traketero”, “Ya me fui” (la canción de Nicki Nicole con Bizarrap y Duki) y “Boomerang”.

Luego, fue el turno de Ignacio Sagalá, que volvió tras su paso por El Regreso y tuvo una gran noche. El participante presentó “La Saeta”, luego de confesar lo mucho que le gustó la versión de Jairo, y su presentación dio muy buenos resultados. Durante su interpretación, los jurados no pudieron evitar emocionarse, y Mau opinó: “De todas tus presentaciones, que fueron poquitas, esta fue mi preferida. Tu, cantando en español, fue de mis sorpresas más impresionantes. Siento que descubrí finalmente la autenticidad de la textura de tu voz, y me quedé frio”. En su turno, La Sole agregó: “Me pegaste hondo, porque esta canción yo la escuchaba mucho de muy chiquita, era de mis preferidas del disco de Serrat, y volver a escucharla en esta versión tan linda, fue increíble y se disfrutó muchísimo”. Por último, Montaner lo felicitó nuevamente, y concluyó: “No sé qué decir, este muchacho es una especie de influencia cuando canta, contigo he recibido el placer de escucharte y el de tenerte en este equipo”.

La encargada de cerrar la noche fue Jacinta Sandoval, que cantó “Adoro”. En las devoluciones, Soledad le dijo: “Ella tiene algo muy especial, lo digo con mucha alegría. Ver a una mujer, con tanta fuerza, se disfruta mucho. Creo que lo hiciste a la perfección”. Al momento de hablar, Lali también compartió ese entusiasmo, y opinó: “Tenés además de esa voz, una personalidad que genera fans, tenés ese aura de estrella que no lo tiene todo el mundo”. En último lugar, Ricardo Montaner concluyó: “Desde el comienzo, tú emanas una armonía y una energía espectacular. Yo admiro tu capacidad de amoldarte a géneros que no son tus favoritos, porque entendiste que en nuestro equipo existe la necesidad de comprobarle al público que existe calidad vocal. Te doy las gracias por acompañarme, y por cantar tan extraordinariamente bien”.

Finalmente llegó la instancia de conocer el voto del público. En primer lugar, la más votada fue Steffania Uttaro, a quienes le siguieron Ezequiel Pedraza, Ignacio Sagalá y los hermanos Axel y Denis. De ese modo, quien quedó afuera del concurso, fue Jacinta Sandoval.

LA NACION