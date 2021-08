La Voz Argentina: quién es Ignacio Sagalá, el participante que regresó al certamen luego de recibir las disculpas del jurado

La noche de lunes en La Voz Argentina comenzó con uno de los momentos más esperados. Luego de transitar por un ciclo satelital al programa, tres participantes que fueron eliminados a lo largo del certamen tuvieron la posibilidad de regresar. De ese modo, se presentaron tres voces que tuvieron revancha, y uno de ellos volvió al popular reality musical.

Al comienzo de la emisión, Marley recibió en el estudio a Stefi Roitman, quien condujo el ciclo dedicado a que un grupo de cantantes tuviera una segunda oportunidad. Y en ese momento, ella expresó: “Todas las voces que participaron del regreso fueron impresionantes, y llegamos a esta final tremenda”. Y dicho eso, comenzaron los tres números.

El primero en cantar fue Gustavo Tacchi, que interpretó “Maravillosa esta noche”. Luego siguió Fernanda Romero, con “En cambio no”, y en tercer lugar estuvo Ignacio Sagalá, con “Without You”. Finalizados los números, los tres aspirantes a regresar se reunieron ante el jurado y se quedaron a la espera de saber el resultado final, para descubrir quién se quedaba en el reality.

Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky votaron a través de sus teléfonos, y luego se reveló que, con tres puntos, el participante elegido era Ignacio Sagalá. Originalmente, este cantante de 19 años quedó eliminado en las audiciones a ciegas, y ninguno de los jurados lo eligió. Ellos luego expresaron su arrepentimiento, y el apoyo del público en redes le brindó esta segunda oportunidad.

De ese modo, Sagalá debió elegir a qué equipo quería sumarse, y el primero en tomar la palabra fue Ricardo Montaner: “Yo dije que sentía que me había equivocado, y acuérdate de eso. Yo quiero reivindicarme contigo, y llevarte de la mano hasta la final”. Más adelante, Lali agregó: “Ese día fue duro. En mi caso yo estoy aprendiendo a ser coach de este programa, y creo que con vos terminaríamos de coronar esta etapa final. Casi que te ruego que vengas al team Lali”.

Por su parte, la Sole también quiso convencerlo de ir con ella, y comentó: “Esto que está ocurriendo lo lograste con tu carisma y esfuerzo; me da mucho gusto que estés acá. Me encantaría de todo corazón que vengas a mi equipo”. Y por último, Ricky Montaner concluyó: “En nuestro equipo no tenemos una voz como la tuya, encajarías perfecto, y tendrías un lugar muy tuyo para poder brillar”.

Finalmente, el joven cantante debió hacer una elección, y dijo: “Gracias a los cuatro equipos. Yo creo que voy a respetar la decisión primera que tomé cuando entré al programa: me voy con Montaner”.

