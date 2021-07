La Voz: Mau y Ricky hablaron de su relación familiar y sorprendieron a Ricardo Montaner

La relación de hermanos puede ser hermosa, pero también conflictiva. Y más cuando se trata de transitar un mismo camino profesional codo a codo. En la noche del jueves de La Voz Argentina, Mau y Ricky Montaner se vieron reflejados en dos participantes que se plantaron en el escenario para hacer “Cuando te enamores”, sensible y romántico tema Antonio José interpretó con una gran cantidad de artistas.

Denis y Axel Ortiz tienen 27 y 22 años, respectivamente. Y llevaron tan lejos el vínculo, como para presentarse por primera vez juntos en el programa: “Nunca pensamos en formar un dúo hasta que tuvimos la oportunidad de estar en La Voz. Sentimos que entre los dos podíamos hacer algo más explosivo que presentándonos por separado”.

No solo fue una noche brillante desde lo artístico, sino que tuvo un plus de emoción al verlos abrazados frente a cinco artistas que los aplaudían de pie.

Mau decidió hablarles con el corazón: “Se nota que son hermanos por el cariño que se tienen. Cuando terminó y se abrazaron fue mi momento favorito de toda la competencia porque me vi ahí reflejado con mi hermano. Hay que ser muy bueno para estar aquí pero en la vida, la música es solamente el vehículo. Su propósito no tiene nada ver con la música, ustedes como nosotros, tienen la responsabilidad de mostrarle al mundo su ejemplo de hermanos. Hay hermanos que se odian, que no pueden verse, y tenemos que mostrarles la importancia de la familia, de ese amor que se tienen ustedes, que es más grande que la música y que todo. Quiero felicitarlos porque nos están dando una demostración extraordinaria de lo que debe ser”.

Ricky coincidió: “Además de la voz hermosa que tienen, no dejen que nada se meta en el medio de esa relación de hermanos”, mientras su hermano coincidió: “.

A distancia y en silencio, Ricardo Montaner los escuchaba atentamente al borde de las lágrimas. “He escuchado a mis hijos hablar de mí o de su vida -dijo a su turno-, pero estoy muy orgulloso de ellos. Y sus padres también deben sentirse muy orgullosos de ustedes”. Tras bambalinas, la familia asentía entre lágrimas, mientras Deis y Axel se iban con el patriarca de la familia Montaner.

LA NACION