Laura Novoa habló de su dislexia y también su compañero en Cantando 2020, Patricio Arellano Crédito: Gentileza LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de septiembre de 2020 • 13:05

Laura Novoa sorprendió a todos este miércoles, cuando luego de presentarse en el Cantando 2020 decidió contar que padece de dislexia.

"Me sentí bien contándolo pero también rara porque soy muy para adentro y de no contar nada de mí ni de mi pareja ni de mi vida privada. Pero hace tiempo que la coach me pedía que lo dijera", declaró Laura Novoa en Los ángeles de la mañana, que conduce Ángel De Brito en eltrece. "En una charla de amigas con Katie Viqueira, que me ayuda con el tema del canto, surgió lo de la dislexia y pensé que no tenía nada que ver pero parece que sí. Me es muy complicado bailar y mientras lo hago saber cuál es la derecha y la izquierda. El 8 de octubre es el día de la dislexia y está bueno visualizarlo porque son dificultados que pueden tener los chicos y que no se ven. Si tenés dislexia todo se hace muy tedioso".

Laura aclaró que su oficio de actriz se complica cuando tiene que estudiar largos libretos. "Estudio compensado todo el tiempo. Siempre digo que no soy una actriz talentosa sino estudiosa, y a la larga me quedan las cosas. Podemos hacer un don de una dificultad". Y aclaró que sus padres descubrieron que tenía dislexia cuando empezó la escuela. "La escolaridad me era muy compleja y fue difícil entender qué me pasaba. Es un trastorno del aprendizaje".

Patricio Arellano, que es el compañero de Laura en el Cantado 2020, contó cómo son los ensayos. "Al principio nos llamó la atención que a Laura le costara tanto aprender la letra de una canción, inclusive leyéndola. Y tuvo que blanquear que tiene dislexia. Nos conocimos hace dos meses y nos estamos entendiendo. Para aprender Laura utiliza la memo técnica y asocia todo con figuras o con otras palabras, y necesita escribir las cosas muchas veces. Ensayamos cuatro horas todos los días cuando otros ensayan una hora y media o dos. Siempre le pedíamos que lo contara al aire para que nos entiendan. Estamos contentos, vamos avanzando, contra todos los pronósticos".