Cantando 2020: a pedido de su coach, Laura Novoa decidió contar que es disléxica

Tras el homenaje a su padre, Pepe, Laura Novoa volvió al escenario de Cantando 2020. En esta oportunidad, la actriz y su compañero, Patricio Arellano, eligieron brindar una versión de "La vida es un carnaval", el éxito de Celia Cruz.

Luego de escucharlos, Nacha Guevara fue la primera en dar su devolución. "No me gusta la canción. Y cuando la canción no me gusta me pone nerviosa. Estás más suelta, pero hay desafinaciones, hay problemas rítmicos, hay desajustes cuando cantan juntos...", llegó a expresar, pero fue interrumpida por Sol Bardi, la coach de Novoa, quien le pidió a la participante que hablara con el jurado.

Algo incómoda y nerviosa, Novoa explicó entonces: "Soy dislexica y la dislexia tiene que ver con eso. Estoy haciendo un esfuerzo enorme. En el teatro es más fácil. Me decían que lo dijera y yo no quería. Lo digo, especialmente, por la paciencia que me tiene el equipo y porque les agradezco un montón. Es un gran aprendizaje estar acá".

"Esas cosas hay que contarlas, pero no para hacerse la víctima, porque vos no tenés ese síndrome... No lo hacés para eso. Vos sos una persona muy privada, muy íntima... Entonces, está bien que lo saques, que lo expreses y que lo conozcamos. Yo creo, además, que este entrenamiento te va a ayudar muchísimo. Vas a ver que vas a sacar ese plus de aquí. A mí sí me afecta en la puntuación, y voy a ser muy sincera. Hay cosas que están por encima de si un tema te gusta o no, y es el respeto por una persona, por una profesional, por esta mujer. Pato siempre estás bien", cerró, entonces, la intérprete de "Mi ciudad".

Karina "La Princesita" (6), agregó: "Tengo empatía con todos, con el corazón los abrazo; pero mi apoyo no va con el puntaje. Está bueno que lo hayas dicho. Trajeron la alegría del carnaval y estuviste casi todo el tema a tiempo".

"Los coaches están haciendo un excelente laburo. Hoy, en un momento Laura tuvo una mejora en el tempo, pero cuando lo terminé de pensar, lo empezó a correr... Ya saben lo que pienso de Patricio, es un gran cantante", expresó Oscar Mediavilla (5).

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto, expresó: "Me dan una ternura terrible los dos, porque son apasionados del arte tienen que romper la valla. Los veo con un gran respeto. No hacen las cosas bien, suenan feo, pero me gusta que estén. No quiero que se vayan. No influye lo que contó Laura. ¿Érica Rivas es amiga tuya? Yo tenía un mensaje de ella que borró, y ahora creo que me decía esto que acabás de contar, porque justo yo te había dicho lo del tempo. Quiero que luchen y sigan perseverando".

