La conductora de Todas las tardes preocupa a sus vecinos.

Cruces, intercambios, las figuras de un mismo canal deambulan de un programa en otro, casi en continuado. Este viernes le tocó a Maju Lozano mudarse por un ratito a la pantalla de sus vecinos de emisora, Bendita , y aceptó una entrevista apenas llegada a su casa.

La conductora de Todas la tardes contó, con muy buen humor, los coletazos de la cuarentena en su cotidianeidad, que incluso la obligaron a un "curso acelerado de maquillaje. Es difícil maquillarse pero yo lo hago en casa, también me peino y me cambio. Al canal llego 'hecha'". También confesó que a la hora de reforzar el color lo hace solamente para la cámara: "Las canas me las tapé acá adelante que es lo que se ve, pero atrás no".

Sin embargo en el desarrollo de su rutina diaria en pandemia, la conductora reveló un hecho que podría entenderse como de excesivo cuidado, o incluso de discriminación. Sucede que ella cada día sale de su casa en dos momentos: para hacer radio a la mañana con Santiago del Moro y a la tarde para conducir su programa por elnueve . A su vez, su novio Juan, que tiene una clínica en Claypole, acude a trabajar como cualquier profesional de la salud.

Por lo visto, los vecinos del edificio en el que vive la pareja no ven del todo bien sus actividades. Y aunque no llegaron al punto de poner carteles en los espacios comunes o intentar echarlos (como sucedió en otras viviendas de la ciudad), sí manifiestan su preocupación a través del personal de servicio. De acuerdo a lo relatado por Lozano: " En el edificio ya saben que nosotros entramos y salimos, y como ya conocen nuestros horarios, cada vez que entramos al ascensor está lleno de lavandina ".

Aunque Edith Hermida, conductora en piso de Bendita en ausencia de Beto Casella, decidió pasar el tema por alto, Maju agregó un dato más a la situación que vive diariamente: "Cuando nos encontramos con algunos de los chicos de mantenimiento están con spray, con alcohol en gel, y pasando el trapo". Y a pesar de su buen humor y de buscar minimizar la cuestión, se notó en su cara que tal exceso de celo le gusta poco y nada.