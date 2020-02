Jorge Lanata regresó a su programa radial, Lanata sin filtro Fuente: Archivo

Este lunes se produjo un esperado regreso: el de Jorge Lanata a su ciclo en Radio Mitre, Lanata sin Filtro, exactamente cuatro meses después de que anunciara su retiro para someterse a una intervención quirúrgica en Estados Unidos.

"Este mes Jorge va a salir al aire desde su casa, donde le montaron un estudio de radio", contó Marina Calabró en Confrontados. Panelista del ciclo radial, la periodista detalló que hoy Lanata "salió por fibra óptica y se cortó, entonces terminó saliendo al aire por teléfono". Luego, contó cómo se vivió el esperado retorno en el estudio: "Fluimos mucho y muy bien, pudimos intervenir desde el piso. Hay que acostumbrarse".

Calabró recordó que hacía cuatro meses que Lanata no estaba en su programa y se mostró muy contenta con su recuperación. "Lo fui a ver la clínica y la verdad que estaba delicado. Fue clave la intervención que le hicieron en Nueva York, que le permitió poder volver a sentarse, algo que tenemos muy incorporado, que hacemos sin pensar. Tuvo una fractura en una vértebra y estaba muy dolorido", señaló.

También contó que Lanata está mucho más flaco. "Bajó 30 kilos y dijo que necesitaba bajar 10 más. Se montó un gimnasio de rehabilitación en su casa y está con muchas pilas. Creo que en marzo vuelve a la radio e manera física, durante febrero saldrá desde casa. Es un bicho raro Jorge, porque dice que este tiempo hizo mucha introspección, no leyó libros, no miraba Netflix. Yo no podría, enloquecería. Sé que está escribiendo un libro que sale un marzo, y trata sobre por qué Macri no pudo hacer un gobierno exitoso", adelantó.