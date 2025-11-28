De los besos de Marina Calabró y Rolando Barbano a los gritos de “olé, olé Chiche”: las perlitas de los Martín Fierro de Cable

Juan Di Natale y Lizy Tagliani, conductores de la ceremonia

Cuando parecía que ya no había espacio (o agenda) para más premios Martín Fierro (ya pasaron los Latino, los de Teatro, los de Webs, TV y Radio), se realizó en el Goldencenter la ceremonia que reconocen a lo mejor de la televisión de cable, con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale. Gustavo Sylvestre fue el gran ganador de la noche al hacerse con la estatuilla de Oro.

La mesa está servida

A las 21.15 comenzó la entrega ante un salón lleno, con 72 mesas de una decena de comensales cada una. Los invitados disfrutaron de un exclusivo menú compuesto por entrada (lasagna de manzana con fondue de quesos), plato principal (lomo con papines, crocante de panceta y salsa cremosa) y postre (volcán de dulce de leche con centro de Nutella y helado de crema).

Una de las mesas de los premios Martín Fierro de cable 2025

Encuentros que sí y encuentros que no

Catorce años después de haber dejado de trabajar juntos, el flamante ganador del Martín Fierro de Oro Gustavo Sylvestre y Marcelo Bonelli se reencontraron en el salón del Goldencenter y como si el tiempo no hubiera pasado y a pesar de haber estado en más de una oportunidad en veredas opuestas en lo que a política se refiere, ambos periodistas se fundieron en un abrazo. Juntos, fueron los conductores entre 1996 y 2011 del ciclo A dos voces, todavía conducido por Bonelli, desde hace más de una década con Edgardo Alfano como compañero de dupla.

Luis Ventura, presidente de Aptra, sobre el escenario del Goldencenter Prensa Aptra

Otra foto importante (pero que no se dio) hubiera sido la del abrazo que no fue ente Luis Ventura y Jorge Rial. Hasta minutos después de comenzada la ceremonia se especulaba y sonaba fuerte el rumor en el lugar, de que el conductor de Argenzuela se apersonaría a la ceremonia. Dos días antes de la entrega, cuando le preguntaron si iba a ir, el mítico conductor de Intrusos respondió: “Me parece que hay más alrededor de que yo entre ahí y ver la reacción con Ventura, con todo. Que la verdad, a mí me parece lo menos importante. Porque... ¿qué se creen? ¿Que nos vamos a agarrar a piñas, que vamos a decir algo? Nos vamos a saludar”. De todas formas, su paso por la fiesta hubiera sido noticia no solo por su distanciamiento con el presidente de Aptra sino porque es un ferviente retractor de la entidad y de la premiación desde hace años, al punto de que una vez develó los nombres de los ganadores antes de la emisión.

Al recibir el premio a programa periodístico por Argenzuela, Diego Brancatelli excusó al conductor al decir que “por convicción y coherencia” no estaba presente en el lugar.

Emoción, aplausos de pie… y risas

El In Memoriam de los Martín Fierro de cable 2025

“Les pido que prendan sus celulares y hagamos en este lugar hermoso un cielo de estrellas”, dijo Lizy Tagliani y le dio lugar a Valentino Merlo que entonó el tema de Luis Alberto Spinetta, “Seguir viviendo sin tu amor”. Detrás del rosarino se proyectaban ante la mirada atenta de los comensales, las imágenes de aquellas figuras -actores, autores, directores, artistas- que ya no están. Alberto Martín, Alejandra Darín, María Socas, Leo Dan, Mario Mactas, La Tota Santillán Hugo Gatti, Toti Ciliberto, Daniel Fanego, Locomotora Oliveras, Jorge Maestro, René Bertrand, Lía Crucet, Antonio Gasalla, Lidia Catalano, Luis Pedro Toni, Jorge Lorenzo, Roberto Giordano, Jorge Lanata, Atilio Veronelli y Miguel Ángel Russo, fueron algunos de los mencionados.

Chiche Gelblung, uno de los protagonistas de la noche Prensa Aptra

“Voy a decir solo una palabra, que es de El Eternauta: “Lo viejo funciona, Juan”, dijo Samuel Chiche Gelblung al alzar su estatuilla a Mejor magazine por su ciclo en Crónica TV, en elusión al libro de Oesterheld cuya historia se popularizó este año a partir de la adaptación creada por Bruno Stagnaro y Ariel Staltari para Netflix con Ricardo Darín como protagonista. El periodista fue aplaudido de pie y no es para menos ya que varias generaciones de periodistas allí presentes dieron sus primeros pasos a su lado y previamente había sido ovacionado al grito de “Olé, olé, olé, olé, Chiche, Chiche”.

Previo a la emoción, había ocurrido un momento de risas cuando al presentar la terna a movilero, premio que se llevó Manuel Jove, Claudio Orellano presentó un video con los momentos más virales de la televisión de cable, al grito de “Qué pitufo ese”, una de sus frases más recordadas de su paso por Crónica.

Del exabrupto al romanticismo

Marina Calabró y Rolando Barbano dijeron presente anoche y aprovecharon cada ocasión que pudieron para demostrar su amor Gerardo Viercovich - LA NACION

A un año y medio de que Marina Calabró le dedicara su amor sobre el escenario de la Rural en una entrega de premios Martín Fierro a Rolando Barbano para incomodidad del periodista de policiales, la pareja se mostró mucho más relajada y esta vez, ninguno de los dos dudó en hacer demostraciones de amor en público. Cual si se tratase de una kisscam, aprovecharon cada vez que los enfocaba alguna cámara para besarse: en la alfombra roja, durante los anuncios de las ternas y cuando los conductores anunciaron que el Martín Fierro a labor periodística femenina era para Rosario Ayerdi y no para la hija de “el Contra”.