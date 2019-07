Marley ahora viaja los miércoles: "Mirko es el que mejor se adapta de todos"

Crédito: Instagram

Antonela Minniti
17 de julio de 2019 • 00:01

Vivir viajando es el sueño de muchos que fantasean con conocer cada rincón del planeta, un sueño que desde hace muchos años está cumpliendo Marley . El conductor y su hijo Mirko llevan ya tres meses recorriendo el mundo, acompañados de diferentes figuras del espectáculo, que se unen a ellos para mostrarle a todo el país maravillosos destinos a través de la pantalla de Telefe .

Mientras se prepara para una nueva emisión de Por el mundo, que ahora se podrá disfrutar todos los miércoles a las 22, Marley se toma unos minutos para conversar con LA NACION desde Cancún, destino que visitarán hoy junto a Florencia Peña y su hijo Felipe.

"Acá estamos, organizando los nuevos destinos y preparándonos para salir los miércoles a la noche", nos cuenta con un tono de voz que refleja paz, y con la esperanza de que el público reciba bien este nuevo día. "La gente está muy acostumbrada a ver todas las noches la misma programación. Ahora, por lo menos los miércoles, van a tener un aire fresco en el medio de la semana con Por el Mundo. Yo creo que va a ayudar a cortar un poco", dice optimista.

Desde que se fue del país a principios de abril, el conductor solo regresó a la Argentina por algunas horas para conducir los Martín Fierro. Sin embargo, no reniega de este estilo de vida nómade que lleva. "Por supuesto que hay veces que como cualquier persona me gustaría estar tirado en mi casa tranquilo, pero me gusta muchísimo viajar y la pasamos muy bien con todo el equipo y con Mirko", asegura. "La verdad es que es muy divertido y lindo ver cómo va creciendo el bebé y cómo se va relacionando con la gente de los distintos países, con los niños que nos cruzamos y con los conductores invitados que van apareciendo".

Según cuenta su papá, es Mirko el que mejor se adapta a los cambios constantes de países y hoteles. Con tan solo 20 meses, el niño es toda una estrella y pasó gran parte de su vida viajando de ciudad en ciudad. "Él es el que más rápido se acomoda a los nuevos horarios, mucho más que nosotros. Tratamos de que siempre tenga la misma estructura dentro de su día. Sus siestas y sus comidas son a la misma hora y se respeta, entonces ni bien llega a un país que tiene un horario distinto, lo corre un poquito y se adapta enseguida".

"En los aviones duerme o canta. También corre por los pasillos con nosotros, la verdad es que lo pasa muy bien", asegura el conductor, cuya prioridad absoluta es su hijo. "En cada país que visitamos aprovechamos para llevarlo a parques de diversiones o plazas. Hoy por ejemplo estuvo todo el día jugando con otros nenes en un parque, y lo pasó muy bien".

Si bien Mirko se adapta fácil, no deja de ser un niño y el resto del equipo tuvo que ir cambiando la dinámica a medida que el bebé iba creciendo. "Ahora corre más rápido, quiere ir para todos lados y toca todo, por lo que lleva más trabajo. Hay que correr atrás de él todo el tiempo, creo que la gran diferencia a los viajes del año pasado es esa, que tiene más velocidad".

En los próximos días, padre e hijo estarán acompañados de famosos con sus retoños. La semana que viene visitarán Barcelona con Isabel Macedo y su beba Isabelita, mientras que el miércoles 31 viajarán a Bélgica junto a Evangelina Anderson y su hija Lola. "Me encanta cuando vienen famosos con sus hijos, como ahora que estamos con Flor Peña, porque Mirko juega con los demás chicos y se arma una relación muy copada. A él le gusta mucho jugar a la pelota o con sus autitos, sino canta todo el día y cuándo llegan otros nenes arma relaciones de amistad muy lindas".