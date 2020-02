Marta González, enojada con los premios Estrella de Mar: "No voy más"

La actriz se mostró molesta con la organización de los premios Estrella de Mar

Marta González no irá más a los premios Estrella de Mar. "Hice una cola larguísima y no me dejaron entrar por un lugar que era un camino más corto porque dijeron que era solamente para la prensa. Desde ahí, todo mal. Un machismo tremendo. Después nos ubicaron al final de todo. Todo mal", explicó la actriz en Incorrectas, el ciclo que conduce Moria Casán en América.

Indignada, la actriz, que protagoniza El show de los cuernosen el Teatro Enrique Carreras, indicó: "Hay que hacer un poco más de justicia. No hablo desde el resentimiento, sino de mis años de carrera, de ver y poder opinar con mi justa verdad. Me parece bárbaro que los actores marplatenses y nacionales compitan, pero hay ternas para marplatenses y luego se unen también en las ternas nacionales. ¿Sabes lo que sale traer una producción nacional, pagarnos las casas? No voy más a los premios".

González aprovechó la entrevista para hablar de un tema que la convoca. Luego de contar que este martes fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, expresó: "¡Estoy con una lola menos! Pero ni se me nota, ¿no? La droga que me dieron no me hizo caer el pelo pero el estrés sí". "Me remendaron minerales quelatados", contó Marta. Y agregó: "Me dijeron que lo más jodido es el expansor, que iban a hacérmelo en agosto pasado pero tuve el ACV".

Enseguida, Natalie Weber, panelista del programa que también tuvo cáncer de mama, explicó: "El expansor es como una prótesis vacía que cada quince días llenan con solución fisiológica para generar espacio y luego poder poner una prótesis".