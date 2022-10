Martín Fierro de Cable 2022: una ceremonia sobria y dinámica, con un homenaje que sorprendió a todos

escuchar

Este jueves, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro a lo mejor de la producción en TV paga del último año y coronó a Samuel “Chiche” Gelblung con el codiciado Oro. La ceremonia, que duró tres horas, se realizó con mucho dinamismo y con una solvente conducción de la dupla conformada por Carolina “Pampita” Ardohain y Joaquín “el Pollo” Álvarez, quienes sobre el final de la ceremonia tuvieron un cómplice intercambio con el presidente de Aptra, Luis Ventura, respecto a su regreso para la entrega número 28 de los galardones.

En esta nota repasamos algunos momentos destacados de una noche donde primaron los discursos que destacaron el esfuerzo en equipo y el orgullo por el trabajo realizado.

*Samuel “Chiche” Gelblung, ovacionado y con la emoción a flor de piel

Chiche Belblung, periodista "de oro" Prensa Martin Fierro

El periodista de 78 años, quien tiene una vasta trayectoria de más de cinco décadas en el medio, reconoció que recibir el premio Martín Fierro de Oro se sintió como toda una novedad . Luego de alzar la estatuilla por su labor periodística en Crónica TV y brindar un discurso conciso que denotaba una emoción contenida, el periodista se llevó el Oro y no pudo disimular lo significativo del reconocimiento en esta etapa de su carrera, en la que asevera que aprende de las nuevas generaciones que trabajan a su lado diariamente. “Empecé de viejo en la televisión, esto es demasiado reconocimiento, este es el mayor premio que puedo tener, esto es demasiado premio”, enfatizó Chiche.

Chiche ganador del Martin Fierro de cable

En 2018, cuando Gelblung recibió el Martín Fierro como panelista por su intervención en Pamela a la tarde, su discurso de agradecimiento circuló por un carril similar, y también se lo notó abrumado por el cariño unánime de sus colegas. En esta oportunidad, Gelblung agradeció a Crónica por la oportunidad de hacer “un doctorado en periodismo popular” .

*Carolina Amoroso, Belén Ludueña y Diego Moranzoni, discursos espontáneos en una noche cálida

Carolina Amoroso, feliz con su premio de Aptra LA NACION/Gerardo Viercovich

Con Ardohain y Álvarez marcando el tono de la entrega, los discursos fueron, en su gran mayoría, breves pero con mensajes claros. El punto en común fue el respeto por los colegas, la gratitud hacia Aptra por haber valorado su desempeño y el reconocimiento a los compañeros que hicieron posible la obtención de los galardones. Carolina Amoroso ganó la estatuilla a la conducción femenina por su trabajo en TN y su alegría se sintió genuina. En consecuencia, sus palabras en el escenario estuvieron signadas por la espontaneidad.

“Gracias a todas las personas que me acompañaron en el camino, a mis grandes maestros, a quienes me bancaron en los errores, a quienes creyeron en mí, a los equipos, a los camarógrafos que están siempre con nosotros, como en la cobertura en Ucrania, a mi familia, a mi padre, a mi mamá, mi inspiración, a mis hermanos, sobrinas, a mis amigos y amigas, a la diáspora venezolana que me enseñó todo lo que sé sobre la reconstrucción, gracias a quienes confían en mí. Esta noche no la olvidaré nunca”, expresó la periodista, quien se hizo eco de las palabras de otra ganadora: María Belén Ludueña. “Como dijo Belén, yo también practiqué este discurso en el espejo varias veces”, añadió sonriente.

María Belén Ludueña, emocionada con su premio Prensa Martin Fierro

En efecto, Ludueña, quien había sido premiada por su labor periodística en Buenos días, América de A24, también se mostró emocionada por el reconocimiento y trasladó esa sensación a sus palabras. “¡Qué momento! Las veces que practiqué ganar este premio mirándome al espejo. Este es un premio al esfuerzo, al trabajo, pero sobre todo un premio a la pasión. Yo soy una apasionada por mi laburo y mi profesión”, remarcó. Por otro lado, en tono conciliador, agradeció a la producción del programa del que se retiró en medio de un clima tenso con Antonio Laje. Lejos de generar polémica, Ludueña fue muy correcta y se hizo eco del trabajo en conjunto con su compañero, a quien nombró en discurso.

Diego Moranzoni y uno de los agradecimientos más efusivos de la noche Prensa Martin Fierro

Con un tono similar, Diego Moranzoni, ganador por labor en conducción masculina, se dirigió a sus compañeros mientras era aplaudido de manera efusiva. “Gracias a la familia de Crónica, quiero agradecer a la gente que me ayudó a llegar hasta acá (...). Crónica es una pantalla que enamora, gracias a todos, son muy amables”, dijo con una emoción por recibir el premio que fue indisimulable.

*Un armónico momento musical que podría haberse potenciado más

Angela Navarro cantó en los Martin Fierro

La presencia de Ángela Navarro, semifinalista de La Voz Argentina 2022, el big show de Telefe, fue un momento “de reposo” en la ceremonia. Antes de que la joven y talentosísima artista se presentase, muy conmovida por haber sido convocada por Aptra para la entrega, la dupla de conductores pidió silencio para esa viñeta musical tan especial, un gesto muy apropiado por parte de Ardohain y Álvarez, conscientes de que las charlas in situ de los invitados muchas veces pueden malinterpretarse como desinterés ante lo que sucede en el escenario. La cantante interpretó en primera instancia un cover de “Me quedo contigo”, la popular canción de Los Chunguitos, y luego “Seminare” de Serú Girán. Si bien se trató de una lograda presentación de Navarro, su voz se podría haber amalgamado a la perfección con un clip In Memoriam.

Ángela Navarro, encargada del momento musical de la noche Prensa Martin Fierro

Al igual que en los Martín Fierro de Radio, no hubo un segmento en homenaje a figuras que partieron (en esa ceremonia, porque premiaba tres años en una misma noche y el tiempo era tirano), solo una intervención de Ventura con la autoconsciencia de que, en el fragor de la organización, muchas aristas quedan sin cubrir. El presidente de Aptra incluso reapareció en el escenario para recordar al recientemente fallecido periodista César Mascetti y para enviarle un sentido saludo a su esposa, Mónica Cahen D’Anvers. El gesto, aunque necesario, se perdió en la previa a la entrega del Oro.

*El homenaje a los periodistas que cubrieron la guerra en Ucrania

Se conmemoró la guerra de Ucrania

Otro momento para el que Ardohain pidió silencio fue cuando se realizó un tributo a los periodistas, productores y camarógrafos que viajaron a Ucrania para coberturas en un contexto de suma hostilidad. Las lágrimas de Amoroso, quien cubrió el conflicto bélico, fueron el símbolo perfecto del impacto que tuvo el montaje emitido de todas las coberturas, otro instante que unió a los colegas nominados de diferentes señales. Sin embargo, más allá del talento del artista Fernando Copioli, quien realizó un dibujo con arena en el que se podía contemplar el trabajo de los camarógrafos y los periodistas, ese instante se prolongó demasiado y no se tradujo con contundencia en pantalla como sí lo hicieron las imágenes de las familias desplazadas. De todas maneras, ese segmento se interpretó como un homenaje al trabajo periodístico a secas, uno que no conoce de fronteras cuando de comunicar se trata. Ya lo dijo Gastón Pauls al ganar por el necesario ciclo de Crónica Seres libres: “Creamos este programa para llevar una voz de aliento y de luz, este proyecto habla de la salud, de la libertad”.

Gastón Pauls, ganador por el ciclo Seres libres Prensa Martin Fierro

El rol clave del periodismo atravesó toda la ceremonia como una suerte de leitmotiv que también se halló en las palabras del equipo detrás del mejor documental, 2001: el año del corralito. ”Es un orgullo recibir este reconocimiento por un trabajo muy grande que se hizo. Este especial cuenta uno de los hechos más importantes de la historia argentina, y creemos que hay que pensar en el pasado para que no se repita“. Ese revisionismo, ese cuestionar, esa pasión por indagar fue, en definitiva, lo que se premió el jueves por la noche y a lo que Ricardo Darín, portavoz de dicho documental, respondió con un “¡Vamos, carajo!”. La espontaneidad, nuevamente, fue la protagonista de la noche.

