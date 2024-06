Martín Ku, de Gran Hermano: su niñez en Viedma, su “flechazo de amor” y por qué cree que las “furiosas” lo eliminaron

Escuchar

Aún afuera de la casa de Gran Hermano, Martín Ku no pierde su lugar como uno de los favoritos del público. Y aunque su salida fue motivo de gran sorpresa para el público y sus fans, este jugador es sin dudas uno de los más importantes de esta edición. En un mano a mano con LA NACIÓN, el “Chino” habló de su infancia y de su salida del popular ciclo televisivo.

-¿Por qué pensás que la gente votó para eliminarte?

-Fueron varios motivos. Por un lado, como Nicolás (Grosman), Bautista (Mascia) y yo éramos “Los Bro”, entre nosotros no nos hicimos campaña, y por otro lado, era obvio que las “furiosas” iban a disparar. Así que acá estoy, todo tiroteado. Creo que me pasó factura sacar a Furia, me reventaron.

-¿Qué balance hacés de tu paso por la casa?

-Principalmente, me quedan muchos amigos para toda la vida, eso es algo invaluable. También quedan enseñanzas, mi trabajo mental y cosas que aprendí y que van desde la convivencia hasta hacer pan o ñoquis; y a tener más paciencia porque trabajé mucho la paciencia.

-¿Cómo nace tu historia con tu pareja, Marisol?

-Con ella estoy desde hace cuatro años y casi siete meses. La conocí en un gimnasio, hacíamos la misma rutina, empezamos a hablar y así se fueron dando las cosas. Fue un flechazo, muy amor a primera vista , empezamos a hablar, la seguí en Instagram, charlamos por ahí, después el WhatsApp y el resto es historia.

-En redes surgieron muchos comentarios que cuestionaban a Marisol, la criticaban porque durante su visita te hablaba de dónde hacer una casa y aseguraban que no era una buena influencia para vos, ¿qué opinás al respecto?

-Mari es la mejor influencia para mí. Si yo me gano una casa y queremos formar una familia pronto, la verdad es que tenemos que pensar dónde tenerla, me parece algo lógico. Hay mucha gente que quiere llevarlo todo hacia cualquier lado y que critica por criticar.

-¿Actualmente vivís con tu familia?

-Yo vivo solo, pero en la casa de mi familia. Ellos viven en Viedma , Río Negro, así que quedé solo en la casa de mis viejos. Yo soy rionegrino, nací allí y a los cinco años me vine a Buenos Aires hasta hacer la primera parte de la secundaria. A los 16 volví a Viedma, hice dos años de secundaria en Carmen de Patagones, y a los 18, de nuevo volví a Buenos Aires a estudiar. Cuando venía y era adolescente, ya viajaba solo. Yo era de estar lejos de mi familia.

-¿Cómo es la historia de tu padre y de tu madre? ¿Cómo terminan en Viedma?

-La historia de mis viejos ni yo la tengo tan clara, pero por lo que tengo entendido, mi papá conocía a mi tío, el hermano de mi mamá, y por cuestiones de negocios él se fue a China. Ahí conoció a mi vieja, empezaron a hablar y se vinieron para acá. La verdad es que mi viejo está en la Argentina desde hace casi cincuenta años, pasó toda su vida en este país.

-¿Cómo fue tu infancia en Viedma, tu familia buscaba mantener tradiciones vinculadas a China?

-Creo que en Viedma no hay comunidad asiática y no tenemos ninguna tradición que mantengamos tanto. Puede que quizá por el lado de la comida, pero había mucho de fusión porque entre los platos chinos había siempre una milanesa napolitana con fritas. Nosotros nos adaptamos bastante a lo que son las costumbres argentinas. Lo único que sí es una costumbre que mantiene mucho mi viejo, es que se duerme muy temprano. A las nueve él ya está acostado, pero porque arranca con su trabajo a las cuatro. Es un hombre que trabaja en el campo y que está acostumbrado a esos horarios.

-Algo recurrente que vos solías hacer era comparar a los jugadores de la casa con personajes de Dragon Ball o de Marvel, ¿cómo surgió eso?

-Un día hablando con Gran Hermano en el confesionario, sale eso de relacionarlo todo a los personajes de Dragon Ball. A mí me gusta mucho ese animé y sé que a mucha gente le gusta también, para mí lo importante era divertir y poder sacar una sonrisa. Pero en la casa nadie veía Dragon Ball y pocas personas conocían las historias de Marvel, así y todo yo sabía que a la gente de afuera le gustaba. Ahora que salí y pude ver los compilados, valió la pena hacer eso. En relación con Marvel, un día dije: “Thanos es igual a Alfa, o no, ¡Thanos es Furia!”. Era algo muy gracioso , se puso divertida una noche que nos quedamos un rato largo definiendo quién era cada personaje.

-¿Qué te gustaría para tu futuro?

-Creo que quiero ir descubriendo lo que más me gusta, arrancar por ese lado y seguir en los medios.