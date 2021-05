MasterChef Celebrity: A Gastón Dalmau no le gustó la devolución del jurado

Gastón Dalmau arranca cada noche de MasterChef Celebrity en la que le toca participar con una sonrisa. Así, el actor siempre está muy atento a los consejos del jurado y a las sugerencias de sus compañeros. Sin embargo, a medida que avanzan los minutos y aumenta la ansiedad, va mostrando una faceta un poco menos amigable. Tensionado e irónico, al parecer, el ex Casi Ángeles no se lleva del todo bien con la presión, y se le nota.

En la jornada del lunes, Dalmau realizó el plato menos afortunado de la noche; pero aún antes de saberlo, manifestó que no le gustó ni un poco lo que le dijo Germán Martitegui al evaluarlo. Es cierto que el chef fue bastante duro, pero a esta altura ya es de esperar que despliegue todo su estilo cuando lo que paladea no está a la altura de sus expectativas. “No necesito mirarte para saber cómo me estás mirando vos en este momento, pero no me importa”, comenzó su devolución, mientras se quejaba de la cocción del pato de Gastón. Y la cosa siguió peor: “El pato está crudo y el puré no tiene gracias. Es el decimonoveno puré de boniato que comemos. Está terminado sin ganas”. “Perfecto, eso es lo que vos ves”, le contestó el participante desafiante.

A continuación, fue el turno de Dolli Irigoyen (jurado invitada de la noche), y ahí Dalmau decidió bajar un cambio: “El pato está vivo, porque una cosa es que esté muy jugoso pero ví que lo marcaste muy temprano. Te cuesta armar y diseñar un plato, pero no se puede venir y tirar una salsa a último momento. Tenés que entrenar mucho en presentar platos”.

Lo convocaron para que vaya al frente solo y allí le dijeron que deberá competir en “el jueves de última chance”. Pero no quedó ahí, Martitegui aprovechó la ocasión y le habló como si se tratara de un director de primaria: “Te llamamos solo adelante porque es el momento de hablarte y repetirte que no hay que enojarse, que no hay que frustrarse y que tenés que tratar de canalizar todo tu talento cuando emplatás. Podés tomar tu delantal gris”. Igualito que en el colegio.

