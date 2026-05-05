Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

La eliminación de Brian Sarmiento modificó las alianzas y estrategias dentro de la casa. Y es que el exfutbolista era uno de los líderes de Gran Hermano y generaba una fuerte división entre los grupos. Esto sumando a la expulsión de Sol Abraham, una de las jugadoras más fuertes del reality, y el regreso de Cinzia Francischiello, modificaron absolutamente el juego. Tras una placa multitudinaria en la que estuvieron todos menos Tamara Paganini, por su condición de líder, los más populares fueron bajando por los votos positivos que recibieron del público. Manuel Ibero, Jennifer “Pincoya” Torres, Yisela “Yipio” Pintos, Lolo Poggio, Cinzia y Emanuel Di Gioia fueron salvados.

La competencia de la noche comenzó con Pasapalabra liderando la franja con 8,5 puntos. En el ciclo que conduce Iván de Pineda se enfrentaron Belen Francese, Daniela Celis y Rocco Gang de Rozé versus Anamá Ferreira, el exparticipante de GH, Nicolás Sicaro y Treze TY. Del otro lado, en Es mi sueño se lució Mahia Herbel, que interpretó “Amorfoda”, de Bad Bunny, conquistó a los cuatro jurados, a los que sorprendió con su look, y logró el verde perfecto. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluarán según sus actuaciones. El voto de cada uno desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “Palco del Ópera”. En esa instancia, el talent show de eltrece marcaba 6,9. Por su parte, LAM y Bendita se disputaron el tercer lugar en la franja con picos de 3,2.

Pasadas las 22.30 comenzó la gala de Gran Hermano, con un piso de 12,5 puntos que le dejó Pasapalabra, con toda la expectativa de la eliminación. El ciclo que conduce Guido Kaczka obtuvo una marca máxima de 7,3 puntos y le dio pie al comienzo de Otro día perdido, en su sexta semana al aire. Por su parte, BTV y Bienvenidos a ganar compitieron por el tercer puesto con picos de 2,3. En eltrece, Mario Pergolini recibió a Benjamín Vicuña quien contó el trabajo que está haciendo para componer el personaje de la obra de teatro “Secreto en la montaña” y bromeó sobre sus besos con Esteban Lamothe. El pico del late show de eltrece fue de 5,3 puntos.

El domingo bajaron de la placa Gladys ‘La Bomba’ Tucumana, Catalina ‘Titi’ Tcherkaski, Daniela de Lucía, Juanicar y Franco Zunino. En el comienzo de la gala de este lunes, Santiago del Moro anunció que Grecia Colmenares era la primera salvada con el 7,7 % de votos negativos, seguida de Luana Fernández con 14.5% y Eduardo Carrera con 22.1%. En diferentes informes se pudo ver el fuerte cruce que tuvieron Nazareno Pompei y Pincoya que lo dejó al borde de irse de la casa.

Finalmente, Nazareno y Danelik Star quedaron en la cuerda floja y el futbolista quedó eliminado con 53,6% de los votos, en la noche en que Gran Hermano tocó una marca máxima de 14,1 puntos liderando la franja.