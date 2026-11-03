MasterChef Celebrity: “Acá no necesitan mostrar sus músculos”, el tenso momento entre Dolli Irigoyen y Pablo Migliore

“Hoy tendremos una carrera impresionante en la que solo uno se salvará de ir a la gala de eliminación” adelantó Wanda Nara, al comienzo de una nueva semana en MasterChef Celebrity. Dolli Irigoyen, la jurado suplente que reemplazó el lunes a Germán Martitegui, con mucho sentido del humor dijo que Damián Betular y Maru Botana eran sus pollos, en referencia al tiempo que ambos fueron sus alumnos. Y dicho eso, Wanda le dio la bienvenida a los participantes de la noche, que eran Diego Ramos, Mike Amigorena, la “China” Ansa, Julieta Nair Calvo, Lizy Tagliani, Pablo Migliore, Sebastián Presta, Elizabeth Vernaci, Grego Rosello y Hernán Mala Fama.

Antes de explicar la consigna, Wanda notó que varios de los participantes, como Mike, Migliore y Diego Ramos, estaban con los brazos al aire, y aunque ellos se reían, Dolli los bajó de un hondazo cuando aseguró: “Horrible, acá no necesitan mostrar sus músculos, ¡vengan a cocinar como cocineros!”.

Al momento de detallar cómo sería la noche, la primera en tomar la palabra fue Irigoyen que expresó: “Atención cocineros, el gran premio de MasterChef es una carrera pensada en etapas, pondrán en juego su agilidad y rapidez, y después tendremos la carrera en sí, que es el desafío de cocinar”. El paso inicial tenía que ver con presionar unos botones para ordenar posiciones en una carrera, y luego Betular detalló que según el número de largada, se iba a establecer la demora para empezar a cocinar. Por último, Maru concluyó: “El objetivo final es que nos lleven a una playa de Brasil, con un plato libre que incluya camarones”.

El primero en llevar su plato fue Amigorena, que apostó por una ensalada de camarones al vino con verduras de estación, pero Dolli fue severa: “Está Brasil, está la playa, es un gran plato Mike, pero está como atrapado, encerrado, ponete a estudiar”. Presta hizo camarones a la sartén con ensalada fresca. Al probarlo, Maru destacó que “a la banana no le puso un empanado”, mientras que Dolli fue lapidaria y apuntó: “La ensalada es lo más insulso que probé en mi vida, y esa mayonesa está derretida”.

Lizy optó por un plato sencillo de arroz con camarones, y Botana observó: “Está bueno el arroz pero le falta lógica como para que sea Brasil, aunque tiene buen sabor”. Al pasar al frente, Pablo Migliore quiso mostrarle a Dolli que había cambiado su musculosa por una camisa, y la chef le aseguró: “La musculosa no se usa por un tema de seguridad, lo mismo con las sandalias”. Y al momento del plato, él llevó una canasta de papa con camarones y bananas fritas, sobre la que Betular opinó: “La canasta es muy ambiciosa, pero voy a rescatar la cantidad de cosas que hay en tu presentación, aunque esté bien o mal, hay variedad”.

En su turno, Julieta Nair Calvo llevó una brochette de camarones fritos con ensalada fresca y Maru apuntó: “Me gustó el plato, me da Brasil, quizá solo le hubiera puesto una salsita más para los camarones, pero la idea en general es algo lindo, bien presentado, apetecible, es rico”. Grego elaboró una moqueca de camarones, que fue reprobada por Betular cuando el chef detectó que le faltaban ingredientes correspondientes a esa preparación. Y después de darle un bocado, el propio Betular sentenció: “Para ocho camarones, la cantidad de morrón y cebolla es impresionante. Decirle Moqueca a esto… hay que pedir perdón”.

La China Ansa hizo unos camarones apanados fritos con arroz, y Dolli opinó: “Está muy sabroso, los camarones están en su punto, es un buen plato”. Hernán llevó unos camarones al vino con ensalada y farofa, y Maru se mostró optimista cuando subrayó: “Está bien el plato para este camino que estamos recorriendo, de acá para arriba”.

Elizabeth Vernaci presentó camarones apanados con banana frita, y Betular dijo: “La banana frita es un bombón, el arroz está muy bien y la cocción del camarón, bien”. Diego Ramos hizo un wrap de camarones al ajillo con salsa de palta, y Dolli evaluó: “Me parece fantástico que hayas ido por lo simple, pero el wrap es con hojas crocantes, conceptualmente faltó redondear mejor este plato”.

Al momento de las definiciones, todos los participantes quedaron con delantal negro, a excepción de Elizabeth Vernaci, que fue el mejor plato de la noche y por ese motivo se salvó de la gala de eliminación.