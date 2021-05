MasterChef Celebrity: Alex Caniggia y una trampa que le costó una sanción

La del miércoles en MasterChef Celebrity no fue la mejor noche para Alex Caniggia, aunque él ni siquiera se haya dado cuenta. Con un gorro a lo capitán Piluso (aunque, piadosamente, Santiago del Moro lo haya comparado con el protagonista de Pánico y locura en Las Vegas) y su habitual impermeabilidad a lo que pasa a su alrededor, el participante no paró de meter la pata desde que entró al estudio hasta que se fue.

Como ya se volvió costumbre, la jornada comenzó con una prueba breve en la que Alex, Gastón Dalmau, Candela Vetrano y Sol Pérez tuvieron que encontrar nombres de hongos en una sopa de letras. Fue el único momento simpático del concursante quien, ante su desconocimiento, marcó cualquier cosa asegurando que se trataba de variedades rusas, japonesas, etc. Pero hasta ahí llegó.

“Chicos, la producción me remarca que alguien tomó algo del piso del mercado cuando ya se había terminado el tiempo”, dijo Del Moro para después preguntar, uno por uno (como si se tratara de jardín de infantes), quién había sido. Cande, no; Gastón, no; Sol, no; y Alex… sí. A pesar de que él lo negó con cara de piedra, la cámara registró todo. La sanción fue eliminar de su canasta el producto agregado.

Sin embargo, los ánimos no quedaron del todo bien y, a la hora de la devolución, el jurado se la cobró, remarcando que el suyo había sido uno de “los peores platos” que presentó en el certamen. Y a juicio de lo que se vio en pantalla, tenían razón.

Para coronar una gala para el olvido, y en el colmo del absurdo televisado, Caniggia acusó a Gastón Dalmau de “jugar sucio” por haberle elegido las peores variedades de hongos para trabajar. Hasta para una persona como él sonó a mucho.

LA NACION